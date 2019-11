La industria mundial de cruceros se reúne en Madrid para debatir sobre los grandes retos del sector Comunicae

jueves, 14 de noviembre de 2019, 07:01 h (CET) El sector cerrará 2019 con un nuevo récord de 30 millones de pasajeros y en 2020 se verán 22 nuevos buques, una cifra increíble, que supone, prácticamente, 2 barcos al mes. Altos directivos internacionales de navieras y otros actores, acudirán a debatir este y otros temas al International Cruise Summit, que es ya de obligada referencia internacional año tras año El International Cruise Summit, organizado por Cruises News Media Group, reunirá, en su novena edición, a los profesionales internacionales más relevantes de la industria de cruceros para debatir sobre este destacado sector del turismo. El prestigioso evento tendrá lugar los próximos 27 y 28 de noviembre.

El sector sigue en pleno auge, con una cartera de pedidos de 112 nuevos buques hasta 2027. En 2020 se verán 22 nuevos buques, una cifra increíble que supone prácticamente 2 barcos al mes.

Sin embargo, la industria se enfrenta a retos y estereotipos. En el Summit se debatirá, en otros muchos temas, hasta qué punto los cruceros han sido la causa de la masificación turística en las grandes urbes, cosa incierta en muchos casos.

La industria reiterará su compromiso con los destinos y la importancia de no tratar este tema con sesgos sensacionalistas. La percepción visual de pasajeros desembarcando en el puerto preocupa, pues se topa de bruces con la realidad diaria, no tan visual, del flujo de turistas que se reciben en un aeropuerto o una estación de tren.

Por otro lado, el reto medio ambiental y el compromiso de la industria con un futuro cero de emisiones serán también parte del debate.

Altos Directivos, ejecutivos internacionales de navieras, autoridades portuarias y empresas y expertos del sector estarán presentes en uno de los congresos de cruceros más importantes del mundo. En el ICS confluyen todos estos agentes junto con empresas interesadas en penetrar en esta industria, ejerciendo el Summit de facilitador de posibles alianzas empresariales.

El evento contará con la presencia, como invitada de honor, de la CEO de TUI Cruises, Wybcke Meier. Dentro de la sección de las charlas ICS, Emre Sayin, presidente de la mayor gestora de puertos y terminales portuarias del mundo, Global Ports Holding Inc. también dará su visión innovadora de la gestión de puertos y destinos. Durante la primera jornada, el Summit también contará con la presencia de Marta Blanco, actual Presidenta de CEOE Internacional, que expondrá la importancia económica y empresarial del sector en el tejido nacional.

Durante las dos jornadas, varias mesas redondas y ponencias tratarán temas como “La incipiente transformación de la industria”, “La Gastronomía como nuevo eje de marketing de producto”, “La visión, retos y tendencias en la construcción de barcos” de rabiosa actualidad, “Big Data: el nuevo oro del marketing de cruceros”, o la “Sostenibilidad en la experiencia turística en puertos y destinos turísticos” entre muchos otros temas.

Más de 350 delegados de todo el mundo asistirán a esta cita en el hotel Meliá Castilla de Madrid, que contará con ponentes de la alta dirección internacional de Pullmantur Cruises, Costa Cruceros, Norwegian Cruise Lines, Carnival UK, Royal Caribbean, Silversea, TUI Cruises, Cruise & Maritime Voyages, Saga Cruises, Fred Olsen, Marella Cruises, Princess Cruises, Crystal Cruises, MSC Cruises, Blue World Voyages.

En su compromiso con la sostenibilidad empresarial, habrá espacios reservados para tratar la gestión del turismo de masas, el ciclo y contribución del negocio de cruceros a las economías locales o el análisis pormenorizado de los nuevos pedidos de barcos hasta 2027.

En su impulso internacional por fomentar la innovación aplicada al turismo de cruceros, el evento cuenta con la presencia de Tomas Tillberg Design International, los pioneros en la decoración de interiores, y también contará con la presencia de Blue World Voyages, un nuevo concepto de crucero nunca visto antes en el sector.

El ICS también vuelve con su exitosa sección Executive on Executive. En su segundo año, tendrá como protagonistas a dos grandes ejecutivas como Tine Nathalie Oelmann, Directora de Destination Management y Operaciones de TUI Cruises y a Jacqui Nobile, Senior Manager de Destination Services y Operaciones de Marella Cruises, en la que ambas mantendrán una charla distendida sin moderador sobre su experiencia, visión y cooperación.

Esta novena edición contribuye a potenciar la imagen de España como segundo destino turístico europeo de cruceros, cuarto mercado emisor europeo y posiciona a Madrid como uno de los mejores destinos europeos de turismo de reuniones, como sede de los principales congresos internacionales.

ICS 2019 - 27 y 28 noviembre.

