Los pulpos del Ocaso Un poema de Aurora Varela Aurora Peregrina Varela Rodriguez

jueves, 14 de noviembre de 2019, 08:21 h (CET) Hola. A los que quieran casarme ahora, o son alucinaciones mías… Puede ser. Mi cabeza anda mal, pero por si acaso no queda más que decir, que siempre deseé casarme. No soy rara. Más por mis huesos añado, que no daré prioridad a quien prioridad no me ha dado. Y que si me busco un pulpo, no se preocupen. Ellos no serán. Descansen.



Si sonrío es porque soy feliz. No porque busque sus encantos. Comentarios Peregrina Varela 14/nov/19 14:29 h. Sin contar la rinitis alérgica crónica, que es asquerosa y las canas que me pueblan. Peregrina Varela 14/nov/19 14:22 h. Gracias. Claro que no estoy hermosa, comenzando por lo gordi. Pablo López 14/nov/19 14:03 h. A tu edad, nadie te quiere por bonita ni sin segundas. Piensa lo que haces maga. Loly 14/nov/19 12:05 h. Pulpos son todos. No te costará encontrar uno.

