Rinoplastia ultrasónica, la última revolución de la cirugía plástica, según el doctor Mauricio Verbauvede

miércoles, 13 de noviembre de 2019, 17:05 h (CET) El doctor Mauricio Verbauvede fue el primer cirujano plástico que desarrolló la rinoplastia ultrasónica, el mayor avance en la cirugía de nariz de los últimos años. Esta técnica pionera consigue una mayor precisión y una recuperación más rápida para los pacientes La tecnología de ultrasonidos se basa en una vibración de alta frecuencia que corta los tejidos más duros. Esto permite que los tejidos blandos absorban la vibración y no se dañan. Por tanto, es una técnica que supone un gran avance en las intervenciones quirúrgicas que afectan a los huesos y los cartílagos. Con ella, se reduce al mínimo el riesgo de dañar los tejidos blandos que hay alrededor.

En el año 2011, el doctor Mauricio Verbauvede realizó la primera intervención con un bisturí de ultrasonidos en el campo de la cirugía plástica. Se trata de una herramienta típica de la odontología y la cirugía maxilofacial que el doctor Verbauvede decidió aplicar en las operaciones estéticas. "Ya conocía el bisturí de ultrasonidos, porque toda mi familia se dedica a la odontología. Mi padre realiza cirugía maxilofacial y él me recomendó utilizarlo también en los procedimientos de rinoplastia", explica el doctor.

Tras revisar la literatura internacional, Verbauvede se percató de que nadie en el mundo había aplicado los ultrasonidos a la cirugía plástica. "De hecho, entonces las marcas que vendían estos instrumentos ni siquiera autorizaban su venta para la cirugía plástica, solo para la maxilofacial", añade el cirujano.

Una técnica más precisa para hueso y cartílago

En una rinoplastia, los ultrasonidos permiten conservar la mucosa y evitar el sangrado excesivo que se produce en las operaciones tradicionales con escoplo y martillo. Por tanto, la recuperación es mucho más rápida. Los hematomas en una intervención tradicional pueden durar semanas o incluso un mes en algunos pacientes; con la rinoplastia ultrasónica, apenas duran 10 días.

"Empecé a utilizar esta técnica con mucho entusiasmo porque veía que el corte era muy preciso y controlado, y que la inflamación era mucho menor", explica el doctor Verbauvede. Igualmente, esta técnica evita las fracturas incontroladas, con lo que el resultado es más predecible y estéticamente armonioso.

Los ultrasonidos en la cirugía plástica

El doctor Mauricio Verbauvede explica que el uso del bisturí de ultrasonidos no solo resulta más eficiente en las rinoplastias, sino también en otras intervenciones. En concreto, es una técnica más segura en las mentoplastias (la cirugía del mentón). Por tanto, también lo es para la perfiloplastia (dirigida a armonizar todo el perfil, tanto la nariz como el mentón).

Igualmente, el cirujano añade que se trata de una forma más segura para modelar los huesos de la frente, algo que con los tradicionales escoplo y martillo puede ser muy peligroso. También ha resultado ser muy eficiente, segura y precisa para la extracción de injertos costales, gracias a que preserva los tejidos blandos.

La evolución de la rinoplastia

"La nariz es una estructura tridimensional que requiere un acoplamiento perfecto entre sus estructuras si se modifica una de ellas", explica el doctor Verbauvede. Por ello, la rinoplastia ultrasónica se utiliza para aquellas intervenciones en las que hay que tratar la nariz en su totalidad, en las que se opera de forma abierta.

Además, con este tipo de cirugía se produce una cicatriz prácticamente invisible e imperceptible.

Cientos de pacientes satisfechos

Desde que en 2011 el doctor Mauricio Verbauvede realizara la primera intervención de rinoplastia ultrasónica, cientos de pacientes han disfrutado del resultado natural de la cirugía.

Se trata de una intervención muy solicitada en pacientes que desean mejorar la estética de su nariz, ya sea en rinoplastias primarias (cuando la nariz nunca ha sido operada antes) o secundarias. Igualmente, es una técnica a la que acuden pacientes con problemas de respiración y que quieren mejorar su aspecto. En este caso, el equipo del doctor Verbauvede realiza una rinoseptoplastia, una operación en la que también modifican la parte funcional de la nariz.

También los pacientes que ya han sido operados y no han quedado satisfechos con el resultado acuden a la rinoplastia ultrasónica secundaria. Si el resultado de la primera operación no fue el esperado, se utiliza esta técnica pionera en la segunda intervención. "A veces, la rinoplastia primaria le da un aspecto artificial a la nariz que puede llegar a generar a los pacientes un trauma psicológico. Tras rinoplastia secundaria, les cambia la vida verse una nariz otra vez natural o sin esas secuelas que quedan en las cirugías primarias", explica Verbauvede.

La llegada de la rinoplastia ultrasónica ha supuesto uno de los mayores avances para la cirugía de nariz de los últimos años. En definitiva, es una técnica segura, rápida y precisa que permite una recuperación más rápida y un resultado más natural.

