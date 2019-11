El director del Instituto Andaluz de Neurología Pediátrica habla de los bebés prematuros

El día 17 de febrero se celebra el Día Internacional de los bebés prematuros Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la prematuridad es una situación de alto riesgo y con consecuencias potencialmente graves que se pueden prevenir y evitar. Tal y como explica el director del Instituto Andaluz de Neurología Pediátrica, Manuel Antonio Fernández, se estima que cada año nacen unos 15 millones de niños prematuros, es decir, antes de que se cumplan las 37 semanas de gestación y esa cifra está aumentando.

Las complicaciones relacionadas con la prematuridad, principal causa de defunción en los niños menores de cinco años, provocaron en 2015 aproximadamente un millón de muertes. Tres cuartas partes de esas muertes podrían prevenirse con intervenciones actuales y coesto-eficaces. En los 184 países estudiados, la tasa de nacimientos prematuros oscila entre el 5% y el 18% de los recién nacidos.

Prematuro. ¿Cuándo se considera y qué significa?

Ante la llegada de un niño prematuro empiezan a aparecer muchas preguntas en la propia familia y en todo su entorno.

¿Qué es un niño prematuro?

Se considera prematuro a todo recién nacido antes de las 37 semanas de embarazo independientemente del peso o del motivo que lo provoque.

Se escuchan expresiones como sietemesino, ochomesino… ¿Qué significan?

La duración media de un embarazo normal se considera en 40 semanas. Esto equivale a 280 días. Son 10 meses lunares. La forma de medir la duración no siempre coincide entre los ginecólogos y las madres porque los meses naturales no son semanas exactas y esto lleva a error en muchas ocasiones. Es frecuente que cueste aclararse con estas cuestiones si no se tienen claras.

¿Cuando un bebé deja de ser prematuro?

La duración que se considera normal de un embarazo está entre las 37 y las 42 semanas. Una vez completadas las 37 semanas, un recién nacido ya no se considera prematuro.

Una cuestión diferente es cuándo dejar de tenerse en cuenta la prematuridad con la que nace un niño. Esto debe valorarse hasta después del inicio de la escolarización ya que la prematuridad es un factor asociado a problemas de aprendizaje

¿Qué es un prematuro extremo?

En pediatría, prematuro es sinónimo de pretérmino. Se considera muy pretérminos aquellos recién nacidos que nacen entre las semanas 28 y 32. Son pretérminos extremos los que nacen antes de la semana 28 de gestación

También se usa el peso al nacimiento para establecer grupos de riesgo:

Bajo peso al nacimiento, el inferior a 2.500 gr.

Muy bajo peso al nacimiento: a los de peso inferior a 1500gr

Extremado bajo peso, el inferior a 1000gr. Causas de los partos prematuros

Aunque se ha estudiado mucho y hay causas perfectamente conocidas de partos pretérmino, no existe ninguna prueba que permita predecir con exactitud la posibilidad de un parto prematuro. No se conocen exactamente todas las causas pero si determinados factores que aumentan el riesgo:

Parto prematuro anterior

Embarazos múltiples con mellizos, trillizos, etc.,

Algunas afecciones médicas crónicas

La hipertensión

La diabetes

Infecciones: un claro ejemplo es la listeria.

Consumo de sustancias: Alcohol. Una de las consecuencias del alcohol durante el embarazo es el parto prematuro junto con otros riesgos como el síndrome alcohol fetal. Tabaco Drogas. El consumo de sustancias durante el embarazo aumenta el riesgo de aborto, parto prematuro… y además tiene otras consecuencias potencialmente graves como el síndrome de abstinencia neonatal.

El embarazo durante la adolescencia es un importante factor de riesgo de parto prematuro que debe tenerse en cuenta.

¿Cuáles son las consecuencias de un parto prematuro?

El primer afectado por esta situación es el propio recién nacido, pero la familia también es parte de un momento muy importante en el que puede estar en juego la vida del hijo así como la aparición de daños con secuelas graves.

Evidentemente no es lo mismo un prematuro de 34 semanas que otro prematuro de 32 semanas. Tampoco es lo mismo que un recién nacido pese 2000gr a que pese 1000gr. Los riesgos crecen de forma exponencial conforme disminuye la edad gestacional y el peso del recién nacido.

Las 3 complicaciones más frecuentes y las 3 secuelas más graves para las que los padres deben mentalizarse cuando tienen un bebé prematuro: problemas a corto plazo y problemas a largo plazo.

Prematuridad. Peligros a corto plazo

Los principales problemas de un recién nacido prematuro se centran en los primeros días o semanas después de nacimiento porque son los que pueden poner en riesgo su vida y condicionar secuelas a posteriori.

El sistema nervioso

El órgano más sensible de un recién nacido prematuro es el sistema nervioso. De él dependen todas las funciones vitales y su funcionamiento determinará en gran medida, el futuro.

La extrema sensibilidad de las venas y demás estructuras del cerebro hacen que la falta de oxígeno y las hemorragias cerebrales sean dos de las situaciones más frecuentes y graves que se pueden dar.

La encefalopatía hipoxico-isquémica y el infarto cerebral son los principales causantes de la parálisis cerebral

El desarrollo de un prematuro. Perspectiva a largo plazo

Los problemas niños prematuros a largo plazo son muy poco conocidos. Los que más habitualmente preocupan a los padres están relacionados con la alimentación, el crecimiento y la ganancia de peso.

A pesar de ello, las desventajas de ser prematuro van más allá de eso y aunque se pueden superar, es importante conocerlas para poder detectarlas e intervenir adecuadamente. Los problemas de aprendizaje como el TDAH o la dislexia, son más frecuentes en niños prematuros

¿Qué pasa cuando se tiene un hijo prematuro?

Tener un hijo prematuro es una frase que cada vez se puede oír con más frecuencia. Poco a poco van surgiendo iniciativas de apoyo a los padres así como más de una asociación de información y ayuda a padres de niños prematuros.

Según la OMS, de los 65 países que disponen de datos fiables sobre tendencias, todos menos tres han registrado un aumento en las tasas de nacimientos prematuros en los últimos 20 años.

Recomendaciones de actuación para padres, ante el nacimiento de niños prematuros

Solicitar información detallada a los profesionales médicos que atienden a la madre y al bebé

Solicitar el contacto con asociaciones de familias de niños prematuros de la zona

Buscar y solicitar información sobre las necesidades de los niños prematuros y las madres

Solicitar información sobre las ayudas a familias de niños prematuros

Aprender todo lo posible durante la estancia en el hospital. Está guía de ayuda para padres de prematuros durante la hospitalización puede ayudar.

Aprender todo lo necesario para el manejo en casa. Esta guía de atención tras el alta hospitalaria de niños prematuros puede ayudar.