El Encuentro de Talento Digital reunirá a más de 6.000 candidatos en Madrid

miércoles, 13 de noviembre de 2019, 16:10 h (CET) FEED VI – Encuentro del Talento Digital, reúne el jueves 14 y viernes 15 a los mayores exponentes del talento digital, la robótica y de los RRHH en Madrid. Más de 100 empresas (ECI, Mediamarkt, Telefónica, Teamviewer, Ibermática, etc.) y los principales players de los sectores de Recursos Humanos y Robótica analizan y debaten acerca de las novedades en la era digital El VI Encuentro del Talento Digital – FEED VI se celebra el 14 y 15 de noviembre consolidándose como el mayor evento de Talento Digital y Recursos Humanos a nivel nacional. El evento consiste en dos días muy diferenciados para maximizar la experiencia de todos los asistentes, tanto los profesionales como los candidatos.

Desde la organización del Encuentro de Talento Digital afirman que actualmente se vive una época de grandes cambios y tanto candidatos como empresas corren el peligro de quedarse obsoletos si no se adaptan a la Era Digital. Durante 2 días, más de 6.000 asistentes tendrán la oportunidad de disponer de todas las herramientas necesarias para saber cómo triunfar en un mundo dominado por la robótica, la inteligencia artificial, Big Data y la Realidad Virtual.

El jueves se podrá ver en el evento: Demostraciones, herramientas, aplicaciones y mucho más:

Asistentes holográficos de tamaño real.

Robots plug&play provistos de soluciones de negocio.

Más de 70 ponencias, masterclass y demostraciones.

Experiencias de Realidad Inmersiva .

Sistemas de aprendizaje de STEM para todas las edades y aplicadas al negocio. TIC Corner

Uno de los platos fuertes será un TIC Corner con diferentes dinámicas de último nivel orientadas a estos perfiles tecnológicos de la mano de Grupo ADD & TIC Job. Este espacio único contará con ponentes de último nivel junto con las empresas participantes para que hagan un Elevator Pitch de sus Proyectos Tecnológicos y llegar así a esos candidatos más TIC, poniendo de manifiesto las dificultades y retos que tienen en esos proyectos y así atraer a esos perfiles tan específicos.

Tic Corner contará con ponencias de último nivel de la mano de Lidl y de Telefónica I+D, que vienen a contar los últimos casos más sonados de brechas de seguridad a grandes corporaciones y cómo han cambiado estas prácticas en los últimos años. Se prevé una demostración real de vulnerabilidad de sistemas durante sus intervenciones.

Fundación España Digital – Premios España Digital by Facebook & Google

Este año, la Fundación “España Digital” otorgará, de la mano de Facebook y Google, sus premios a las empresas/proyectos/personas tendentes a reducir la brecha digital en la Sociedad o bien que hayan apoyado el desarrollo de la Sociedad y Economía Digital en España. La Fundación España Digital tiene como misión contribuir al desarrollo de la Sociedad y la Economía Digital en España y ha escogido FEED 2019 como lugar para realizar su Jornada sobre Sociedad y Economía Digital así como realizar la entrega de Premio Digitales 2019

Digital Garden

La zona premium de FEED VI se llama Digital Garden. En esta zona se entregan los premios al Talento Digital, y se potencia el networking B2B entre los expositores. Cada año, el Comité de Expertos de FEED concede los Premios al Talento Digital en función de la aportación y difusión al Talento y Emprendimiento Digital a nivel europeo. Asimismo, se entregará un premio conjunto de la mano de la asociación de directivos DCH y de FEED a la “Digitalización de la Función de RRHH en España”.

Algunos premiados de otros años han sido: Olga Lambea, Marta Juste, Juanma Romero, Antonio Serrano, Pilar Llacer, Alicia Zamorano, Silvia Leal, Alex López López, Sergio Martín entre otros.

Algunos de los premios que se entregarán en esta edición son: Impulso al Cambio Digital, Comunicación Digital, Difusión en la Era Digital, Difusión de la Transformación Digital, Apoyo a la Era Digital.

También se otorgará el premio Startup Europe Awards 2019, en la categoría de Social Innovation. El ganador de esta categoría competirá después a nivel europeo con la posibilidad de ganar un ticket de mentorización a través del Startup Europe Accelerator.

Diversidad e innovación social

En esta edición de FEED VI, el tema de la diversidad e inclusión tendrá especial relevancia. Tanto desde FEED como muchas de las empresas que participan creen que la tecnología debe apostar por la diversidad. Además, la tecnología es un nicho de empleo que debe apostar también por la diversidad, centrarse en las capacidades y abrir sus puertas a todas las personas, también a las personas con discapacidad.

Para ello se contará con la presencia de Fundación Inserta (ONCE) y diferentes programas que tienen y acuerdos con, por ejemplo, DCH y otras empresas comprometidas con las que trabajan para que su apuesta por la diversidad incluya la variable discapacidad. Acompañando a las empresas en todo el proceso de incorporación de personas con discapacidad, desde la identificación del talento, el análisis del puesto de trabajo, la accesibilidad de las herramientas y las primeras fases de incorporación en la empresa. El foco se pondrá en las capacidades y en la competencia personal.

También se contará con La Rueca y su programa de “Oportunidades para todo el Talento Joven”, así como con su ponencia de “Chicas Tecnológicas: Talento digital femenino”, una mesa redonda para tratar con las empresas el Talento Digital también en colectivos más desfavorecidos y el tema de la diversidad.

Porque la tecnología y la diversidad son una excelente combinación para la innovación social.

Acerca del Encuentro del Talento Digital - FEED VI 2019

La FEED reúne más de 100 actividades, ponencias, mesas redondas, masterclass y experiencias destinadas a ayudar a candidatos a encontrar empleo en la Era Digital, y a los profesionales de RRHH y marketing a adquirir las Competencias Digitales necesarias para triunfar en la Era Digital.

Se celebra en dos jornadas consecutivas:

14 noviembre 2019 – día de candidatos

15 noviembre 2019 – día de profesionales Para acreditarse

La asistencia es gratuita, pero requiere de un registro en la web de la empresa organizadora: https://feriadelempleo.es/registro/

