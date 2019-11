Guarda, el corto de Pablo Arreba, seleccionado como finalistas del NoTodoFilmfest

El corto habla sobre el AMOR y todas sus variables, jugando con las diferentes sexualidades pero desde la visión de dos personajes que están enamorados de alguien sorprendente “Guarda. Nadie puede protegerte de ti mismo” es el último corto dirigido por Pablo Arreba que acaba de seleccionar NoTodoFilmfest, festival de cine creado por La Fábrica a partir de una idea original de Javier Fesser cuyo objetivo es poner Internet al servicio del cine como fórmula para descubrir el nuevo talento – entre los 127 finalistas de los 593 proyectos presentados.

Tal y como describe su director, “este corto de 3´30´´ de duración habla sobre el AMOR y todas sus variables. Jugamos con las diferentes sexualidades pero desde la visión de dos personajes que están profundamente enamorados. Habla sobre las distintas formas de tener una pareja, pero desde el prisma del amor, más allá de las relaciones más íntimas”.

El corto es una dramedia contemporánea, que se podría incluir dentro del género realismo mágico, cuya historia se ha narrado únicamente con dos actores y una sola localización, por lo que el exquisito guión, la interpretación y montaje han jugado un papel fundamental para conseguir transmitir la historia y toda su emoción.

“Era un proyecto que llevaba tiempo queriendo hacer. Me interesaba mucho el mundo de los Ángeles de la Guarda y cómo nos protegen e interceden para que las cosas salgan bien. Yo no soy creyente pero siempre he tenido la sensación de que algo o alguien me ayudaba o protegía en ciertos momentos de mi vida. Con esa idea surgió el juego entre los ángeles de la GUARDA y los GUARDAespaldas”, apunta Arreba.

Ahora no existe una sexualidad “correcta” (antiguamente la heterosexualidad) y otras incorrectas. Todas son válidas y cada vez aparecen nuevas con nombres muy curiosos (greysexual, pansexual, poliamor, etc.) de los que se habla en el corto.

El reto era presentar la homosexualidad como si fuera la heterosexualidad o sexualidad más extendida y “aceptada”. Todo esto en un mundo de guardaespaldas “funcionarios” con horarios, vacaciones, turnos, problemas laborales, ... y un jefe estricto con mucho estrés que tiene que gestionar que el mundo vaya bien. Uno corto muy original y sorprendente que invita a la reflexión y análisis gracias a un un planteamiento audiovisual muy sencillo que trata temas muy importantes y profundos para la sociedad actual.

Link al corto: https://www.youtube.com/watch?v=lv-Uk_jMGLI

Sinopsis: "Gabriel y Rafael son compañeros de trabajo y mejores amigos. Darían su vida el uno por el otro y lo han demostrado innumerables veces. Son uña y carne y no hay secretos entre ellos. ¿O sí? ¿Qué pasaría si la persona en la que más confías no entendiera tu secreto más íntimo y es a la primera y única persona a la que se lo has contado? Esto los separará para siempre o los unirá de por vida".

Sobre Pablo Arreba

Enamorado del audiovisual desde que le regalaron su primer Cinexin con 8 años. Comenzó como Director de Arte en diferentes agencias de publicidad, porque según él quería hacer “micropelículas de 30 segundos”. No iba mal encaminado.

Con su primer cortometraje “Se verlas al revés” ganó diferentes premios internacionales en festivales como el Miami short film festival, Hong Kong Internatinal Mobile Film Awards o el Georgia Urban Mediamakers Film Festival. Clientes como Microsoft, Banco Santander, Canal+ o BBVA han confiado en su trabajo.