Guardián, el servicio de Securitas Direct que protege a las personas en cualquier lugar a través del móvil

miércoles, 13 de noviembre de 2019, 12:56 h (CET) Padres con niños adolescentes, personas mayores, gente que vive sola, amantes de los deportes de riesgo, etc. Securitas Direct pone a disposición de todos ellos la posibilidad de estar protegidos y acompañados en caso de necesitarlo, gracias a un equipo humano que, además, está conectado con servicios de emergencia. Guardián es un servicio único y exclusivo de Securitas Direct, ya que no hay ninguna solución en el mercado con estas características. En España, más de 4,7 millones de personas viven solas; el ictus es la primera causa de muerte en mujeres en nuestro país, y la tercera en hombres; hacer deporte está de moda (afortunadamente), pero ello implica, muchas veces, asumir riesgos en la ruta (de bici, de montaña, en la nieve, etc.); padres de hijos adolescentes que buscan garantizar la seguridad de sus hijos en sus primeras aventuras en solitario.

Todos estos casos tienen un denominador común: la necesidad de sentirse protegido, dentro y fuera de casa. Afortunadamente, la combinación de tecnología y un equipo humano especializado detrás que realiza el seguimiento oportuno, acompaña y avisa a los servicios de emergencia cuando es necesario, han dado como resultado el último lanzamiento de Securitas Direct: Guardián.

Se trata de una innovación sin precedentes en el sector de la seguridad privada que ofrece, por primera vez, un sistema de protección integral, en cualquier lugar, en cualquier momento. Así, su desarrollo ha supuesto una inversión de medio millón de euros, enmarcada en los recursos que la compañía destina a I+D, orientados a la protección de las personas.

Este servicio, que se encuentra disponible dentro de la app de Securitas Direct, protege a las personas estén donde estén, ya que brinda asistencia inmediata y precisa ante cualquier amenaza, riesgo o situación de emergencia, a través del móvil y con una conexión constante con un equipo especializado de la compañía.

Guardián tiene dos funcionalidades, dependiendo de si es necesario pedir ayuda por una emergencia o si se va a iniciar una ruta insegura o de riesgo:

En el caso de la primera funcionalidad de Guardián, denominada SOS, cuando el usuario pulsa el botón de ayuda en el móvil, el equipo humano de Securitas Direct ofrece asistencia inmediata. En ese momento se recibe la ubicación del cliente y se contacta con él para verificar lo ocurrido y activar el protocolo correspondiente. Si es necesario, se avisará a los servicios de emergencia y familiares, y se ofrecerá acompañamiento telefónico hasta que llegue la ayuda.

La funcionalidad SOS ofrece, por tanto, ayuda inminente en situaciones como infartos, caídas o cualquier emergencia médica.

Por otro lado, la funcionalidad Acompáñame activa un seguimiento constante de la ruta del cliente para asegurar su llegada al destino. Para ello, deberá indicar el tiempo estimado del trayecto; si, una vez transcurrido, no se confirma su llegada, se activará el protocolo de emergencia: se envía una alerta automática a la Central de Emergencias con la ruta realizada y se informa a los servicios de emergencia y a los familiares en caso de que sea necesario.

¿En qué momento se puede usar esta funcionalidad? Cuando el usuario va a realizar una ruta de montaña o bicicleta, durante la vuelta a casa por la noche por una zona poco transitada, o cualquier recorrido en el que el cliente se sienta inseguro.

Actualmente, Guardián es un servicio único y exclusivo de Securitas Direct, ya que no hay ninguna solución en nuestro sector con estas características: conectado a la Central de Emergencias de Securitas Direct, con agentes especializados en atender este tipo de situaciones y con la funcionalidad “Acompáñame” para trayectos de riesgo. Además, ofrece una cobertura en el 99% de la geografía española.

“Con este nuevo lanzamiento, Securitas Direct confirma su posición de líder y da un paso más en la protección de las personas, al ofrecer asistencia inmediata, proactiva y ubicua en cualquier situación de riesgo. Securitas Direct está comprometida con la protección integral de las personas, tanto dentro de casa como fuera de ella”, explica Nina Llordachs, directora de Marketing de Securitas Direct.

La compañía, con una inversión anual de 40 millones de euros en I+D, continúa así a la vanguardia de la innovación y la tecnología ofreciendo a sus clientes las mejores soluciones para garantizar su máxima protección. Además, se vuelve a poner de manifiesto una de las grandes ventajas competitivas de Securitas Direct: todos los productos y servicios son diseñados in-house por su equipo de ingenieros.

Securitas Direct es la compañía referente en protección de personas para hogares y pequeños negocios en España, donde ya supera el millón de clientes. Durante sus más de 25 años de historia, Securitas Direct ha creado las innovaciones más disruptivas del mercado, las cuales se han convertido en estándar para la industria y el sector. Volcada en el servicio de atención al cliente, la compañía cuenta con la Central Receptora de Alarmas más grande y moderna de Europa, donde se gestionan más de 600 millones señales telemáticas al día.

El talento interno es también una prioridad para la corporación, cuya plantilla ya supera los 7.000 profesionales en nuestro país y cuyo crecimiento ha sido ininterrumpido durante los últimos años. La compañía ha sido certificada como Top Employers 2019.

