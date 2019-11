Llega a España WeRoad, la comunidad de viajeros que permite viajar, vivir aventuras y descubrir el mundo en grupo Comunicae

miércoles, 13 de noviembre de 2019, 12:43 h (CET) Es una comunidad donde personas inquietas y que buscan aventuras singulares se unen para conocer mundo de la mano de un viajero experimentado, que lidera el grupo y garantiza una experiencia única. Detrás de esa comunidad, hay un equipo dedicado específicamente a crear itinerarios, programas y experiencias para cumplir las expectativas de los participantes: el turista deja paso al viajero y el guía es ahora un coordinador de aventura Viajar se ha convertido en una nueva forma de vivir experiencias y sumergirse en otras culturas, a la vez que conocerse a uno mismo y a otras personas con los mismos intereses. Con esa nueva forma de disfrutar los viajes y de aventuras, nace WeRoad, una comunidad nacida en Italia que llega a España para revolucionar la forma de viajar y de descubrir el mundo.

WeRoad, más que un viaje en grupo

La compañía, fundada en 2017, llega a nuestro país para crear una comunidad con la que viajar de forma diferente, apartando la figura del turista, para dar paso a la del viajero: personas inquietas que buscan aventuras singulares y conocer el mundo, a la vez que forman parte de un equipo liderado por un coordinador de aventura.

No sorprende que el 90% de esta comunidad esté formada por viajeros que comenzaron la aventura en solitario, para más tarde formar parte de un grupo que va más allá de la experiencia del viaje. “La mayoría de nuestros ‘WeRoaders’ son jóvenes profesionales de entre 25 y 35 años con una gran curiosidad por conocer el mundo, pero o bien no pueden compaginar sus viajes con las personas de su entorno o están solos, pero quieren viajar acompañados por personas que les aporten valor y una experiencia nueva. En nuestra comunidad encuentran un gran apoyo para poder visitar otro país de forma divertida y segura”, afirma Erika De Santi, Co-founder y Managing Director de WeRoad.

La química que se crea entre las personas que participan en estas experiencias es inigualable. WeRoad ofrece la posibilidad de que todos los viajeros interesados hablen y hasta decidan un destino juntos a través del grupo de Facebook llamado 'WeRoad...Conozcamonos antes del viaje' . Según Erika De Santi, “el objetivo de este grupo es que los viajeros se mantengan informados de los viajes, nuevas metas, turnos confirmados o reciban información útil previa del destino. Pero, sobre todo, ayuda a los ‘WeRoaders’ a encontrar compañeros con el mismo espíritu de viaje y crear grupos muy unidos, con el fin de vivir una experiencia única”.

Formando grupos de alrededor de entre 8 y 15 personas, consiguen que los viajeros tengan el sentimiento de equipo deseado, y junto al coordinador, lanzarse a la aventura para después volver a casa con compañeros para toda la vida. Por ello, no es de extrañar que el 30% de los miembros de WeRoad repitan la experiencia en sus futuros viajes, y la recomienden entre sus amigos y familiares, ya sea para que viajen solos o con ellos.

Asimismo, la flexibilidad es una característica fundamental de la compañía. Los viajeros pueden decidir cuándo ir y volver al destino, por lo que los vuelos no están incluidos. “Pueden elegir con total libertad si llegar antes e irse cuando lo deseen al destino, sin tener que estar pendientes de lo que haga el resto del grupo”, dice Erika De Santi. El alojamiento, el transporte en el destino y una actividad o tour están incluidos dentro del precio del viaje.

Viajes de fin de año para aventureros españoles

¿Quién no empieza el Año Nuevo con propósitos renovados e ideas frescas? Cada vez son más los que se apuntan al inconformismo y buscan cómo salir de su zona de confort, ya sea con proyectos ambiciosos o aventurándose hacia lo desconocido.

Por ello, WeRoad quiere llegar a todos los españoles que buscan nuevas experiencias con siete destinos confirmados para Navidad, entre los cuales destaca Islandia, para ir en busca de la aurora boreal, o Tailandia, donde poder bañarse con elefantes o conocer las ruinas de Sukhothai. Pero hay más opciones en la web, además los primeros WeRoaders españoles podrán contar con un precio de lanzamiento exclusivo de 200€ de descuento en todos los viajes de fin de año.

