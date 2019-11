Las principales empresas europeas eligen Workday HCM para transformar su negocio

El sector de los recursos humanos requiere de un modelo ágil y eficiente de gestión Workday, Inc. (NASDAQ:WDAY), líder en aplicaciones cloud de finanzas y recursos humanos para empresas, ha destacado hoy su crecimiento en EMEA, con más empresas eligiendo Workday Human Capital Management.

Las organizaciones recurren cada vez más a Workday para que les ayude en el área de los recursos humanos, donde la tecnología está cambiando la forma de trabajar, por lo que un modelo ágil es clave para la supervivencia del negocio. Con una arquitectura tecnológica basada en el “Power of one” – una única fuente de datos, un modelo de seguridad, una experiencia de usuario y una comunidad –, Workday ofrece soluciones que ayudan y potencian la diversidad de los empleados, con nuevas formas de trabajar en un entorno laboral distribuido. Gracias a insights sobre empleados y colaboradores basados en datos, los clientes de Workday HCM pueden tomar decisiones más rápidas y estratégicas para ayudar a mejorar el engagement y la productividad de sus equipos.

Entre las compañías que recientemente han elegido Workday HCM se encuentran:

Capita, con sede en Londres, es una consultora de servicios digitales y software empresarial. Cada día 63.000 trabajadores ayudan a millones de personas gracias a sus innovadoras soluciones para transformar y simplificar los lazos entre los negocios y los clientes, gobiernos y ciudadanos.



Evonik, propiedad de la Fundación RAG y con sede central en Essen, North Rhine-Westphalia, Alemania, es la mayor compañía del mundo especializada en químicos.



KION, con sede en Frankfurt, Alemania, es el mayor fabricante de camiones industriales de Europa y un líder global en tecnología de automatización. Tiene más de 1,4 millones de camiones industriales y de 6.000 sistemas de almacenamiento automatizados en 6 continentes.



Quadient, proveedor tecnológico francés de comunicaciones digitales, envíos y soluciones de correo electrónico.



Siemens Healthineers, compañía alemana con más de 50.000 empleados en más de 70 países, es una empresa de tecnología médica con más de 170 años de experiencia y 18.000 patentes a nivel mundial.

Entre las empresas que ya han comenzado a utilizar Workday HCM están:

DATEV, con sede en Nuremberg, Alemania, es una sociedad corporativa que brinda servicios de información técnica a contables y abogados y que emplea a más de 7,800 personas.



Grupo Renault, fabricante de coches y furgonetas, con más de 180.000 personas contratadas en todo el mundo.



Jotun, de procedencia noruega, es uno de los fabricantes de pinturas y recubrimientos mundiales, con casi 10.000 empleados repartidos en 62 compañías y 40 plantas de producción.



Tikkurila, es una empresa nórdica líder en pintura que resiste las inclemencias del clima. La compañía cuenta con 2.700 profesionales que trabajan en once países de todo el mundo.



Transferwise, empresa londinense de transferencia de dinero con más de 4 millones de clientes. La compañía tiene 11 oficinas y más de 1.300 empleados en cuatro continentes.

Todas estas empresas se unen a la comunidad de clientes de Workday, entre la que ya se encuentran Aon, Amazon, AstraZeneca, Centrica, Lloyds Bank, Nordstrom, Sanofi y Unilever.

Los clientes de Workday están mejor posicionados para planificar, ejecutar, analizar y ampliar, todo ello en un único sistema impulsado por machine learning y respaldado por el servicio al cliente de la compañía. Además, Workday HCM permite a estas organizaciones:

Mejorar las experiencias de los empleados. Workday crea una experiencia personalizada para ayudar a los empleados a sentirse más informados y apoyados.



Satisfacer las demandas de talento y desbloquear las oportunidades. Las tecnologías basadas en machine learning y en la nube permiten a los clientes vincular las habilidades con las personas y luego conectarlas con trabajos, oportunidades y proyectos.



Tomar decisiones más rápidas e inteligentes sobre las personas. Con una única fuente de datos, Workday puede ayudar a los clientes a tomar mejores decisiones sobre su plantilla basadas en datos.



Automatizar y digitalizar procesos que consumen mucho tiempo. Workday agiliza y automatiza los procesos manuales que requieren mucho tiempo en recursos humanos, lo que permite destinarlo a asuntos más estratégicos.

Comentarios sobre la noticia

“Empresas en Europa están eligiendo Workday para ayudarlas a transformer sus operaciones gracias a una mayor agilidad organizacional”, comenta Carolyn Horne, presidenta de EMEA de Workday. “Ayudamos a las compañías más grandes del mundo a adaptar sus procesos a las realidades de la era digital. Al desbloquear los datos de su negocio, pueden tomar decisiones más rápidas y con más información que les permiten seguir el ritmo de los cambios corporativos y potenciar su crecimiento”.

Según Will Serle, Chief People Officer de Capita. “Para conseguir nuestro objetivo, Capita está emprendiendo un programa de transformación, donde los empleados están en el centro de la misma, y vemos a Workday como un socio clave para ayudarnos a lograrlos".

"Workday nos ayudará a estandarizar y armonizar el ciclo de vida de nuestros empleados", indica Bernhard Just, vicepresidente sénior de RRHH de KION. "Con Workday queremos crear procesos de recursos humanos consistentes a nivel mundial, que nos ayuden a apoyar los objetivos de nuestra estrategia".

"Nuestro objetivo con la implementación de Workday es agilizar los procesos dejando tiempo al departamento de Recursos Humanos para que se enfoque en asuntos de valor para nuestros empleados", explica Anja Allouni, HCM Content Manager de Jotun.

"Buscábamos soluciones para unificar nuestros datos y sistemas de RRHH, que permitiesen que nuestros 1800 empleados y equipos globales en pleno proceso de crecimiento trabajasen de manera más inteligente y flexible", comenta Cerian Brain, People Technology Lead de TransferWise. "Con Workday, ahora tenemos un sistema único e intuitivo que nuestros equipos pueden usar en cualquier lugar y momento".

"Con la entrada en producción de Workday en junio de este año, DATEV cambia internamente a soluciones en la nube", explica el Dr. Michael Link, Head of Human Resources de DATEV. "Por lo tanto, hemos sentado con éxito la base para un sistema general de recursos humanos orientado al futuro con respecto al almacenamiento uniforme de datos y a los entornos de trabajo digitales y automatizados, para lograr así nuestros objetivos comerciales de forma más rápida y continuar profesionalizando el trabajo del personal en DATEV. Es importante para nosotros ofrecer a nuestros clientes y empleados las mejores soluciones".

"Con Workday podremos simplificar nuestras operaciones y descubrir información del personal en tiempo real para que nuestros negocios puedan seguir creciendo con éxito", señala Hanna Forsman, Project Leader, Tikkurila. "Podremos tomar decisiones mejor informadas y basadas en datos sobre el futuro de nuestro negocio, al tiempo que automatizamos y digitalizamos muchos procesos internos. Nos brinda una plataforma para hacer que la gestión de personas sea más inteligente y fácil".

