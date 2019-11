Punta Cana se prepara para unas Navidades en la playa bajo el sol del Caribe Comunicae

miércoles, 13 de noviembre de 2019, 09:31 h (CET) República Dominicana es el destino preferido de los que huyen del frío a aprovechar las vacaciones invernales con un toque caribeño Navidad es la mejor época del año para muchos, sobre todo para los que empiezan a planear las vacaciones deseando reunirse con sus seres queridos o descubrir experiencias nuevas.

En los últimos años, los destinos del Caribe invitan a cambiar el abrigo por el bañador para disfrutar de unas Navidades diferentes sin perder la magia de la festividad. Para los más nostálgicos del verano, Barceló Bávaro Grand Resort ofrece la posibilidad de pasar las fiestas en Playa Bávaro, una de las mejores del mundo reconocida por National Geographic y Tripadvisor.

El complejo de Punta Cana brinda a los más viajeros increíbles descuentos para aprovechar el Black Friday desde el 25 de noviembre y hasta el 4 de diciembre, donde podrán reservar con los mejores precios la experiencia Adults Only de Barceló Bávaro Beach o sus vacaciones soñadas con toda la familia en Barceló Bávaro Palace.

Unas Navidades con todo incluido donde no faltarán las cenas navideñas, cotillón y espectáculos especiales para recibir el año, además de un sinfín de actividades para todas las edades. Desde manualidades infantiles y decoración navideña, concursos y villancicos, Barceló Bávaro Grand Resort ofrece amplias opciones de entretenimiento: deportes acuáticos incluidos, torneos de volleyball y tenis en sus 7 canchas polivalentes, 2 parques acuáticos, centro comercial, Casino 24h y U Spa con más de 100 tratamientos para relajarse y prepararse para celebrar Nochebuena y Nochevieja con las campanadas del nuevo año.

Los jóvenes también tienen protagonismo en Barceló Bávaro Grand Resort con un espacio exclusivo para adolescentes entre 13 y 17 años, Disco The Xone. Otros servicios del hotel como el Bowling Center, ubicado junto al Sport Bar con comida y bebida 24h, crean el ambiente perfecto para el entretenimiento de todos, además del gimnasio, campo de Fútbol profesional, minigolf y campo de golf de 18 hoyos que hacen posible unas navidades diferentes bajo el sol del Caribe para crear recuerdos inolvidables junto a los seres queridos.

Acerca de Barceló Bávaro Grand Resort

Barceló Bávaro Grand Resort, distingue dos hoteles de ensueño. El primero de ellos, Barceló Bávaro Palace, ofrece a toda la familia un paraíso a medida las 24 horas del día; por otro lado, Barceló Bávaro Beach - Adults Only, posee los rincones más exclusivos para que sus huéspedes disfruten del maravilloso enclave sin niños alrededor. Su ubicación privilegiada frente al mar del 80% de sus habitaciones y servicios, le convierte en un ‘Beach Front All Inclusive Resort ‘inigualable.

Acerca de Barceló Hotel Group

Barceló Hotel Group, la división hotelera del Grupo Barceló, es la 2ª cadena de España y la 29ª más grande del mundo. Actualmente cuenta con 251 hoteles urbanos y vacacionales de 4 y 5 estrellas, y más de 55.000 habitaciones, distribuidos en 22 países y comercializados bajo cuatro marcas: Royal Hideaway Luxury Hotels & Resorts, Barceló Hotels & Resorts, Occidental Hotels & Resorts y Allegro Hotels. www.barcelo.com

