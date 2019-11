Mercado político de la verdura Se encuentran a los Jamoners de Teruel Existe, a los Maízers de Más País y a los Patata+ers de Navarra Suma Nieves Fernández

miércoles, 13 de noviembre de 2019, 09:12 h (CET) Nadie dice creer en las encuestas, por mucho o poco que falte para una votación, pero todos se afanan por conocerlas y darlas al personal en el momento oportuno. En las últimas elecciones generales, junto a las encuestas más o menos oficiales, con más o menos fiabilidad, siempre criticadas por los rivales y puede que con razón, se han infiltrado otras en Internet, aprovechando los diversos colores que los partidos representan. Han tomado los cestos y los carros de la compra y se han ido al mercado de la fruta y la verdura donde la verdulería de la política campa a sus anchas.



Aprovechando que está cercana la Navidad no podían faltar también los dulces.



En Electomanía, se ha ido haciendo un gran trabajo de ventas y cesión de información, donde en lugar de poner los nombres de los partidos políticos a las claras, como si todo fuera un gran ejercicio de reflexión y estuviera prohibido, aparecen nuevos vocablos inventados en los carteles del mercado andorrano, porque ni siquiera parece español, para más curiosidad y arte de camuflaje.



Así, las verduras y productos a elegir, digo a comprar y a votar, se encuentran en la siguiente selección: Berenjenas, naranjas, brócoli, limones, piñas, chuletas, también rosas y agua. Relacionen a cada partido con su fruta o verdura, vamos con su compra, si es que salió a votar en noviembre.



Según una oferta de última hora, la berenjena podría estar a 42 €, y el brócoli a 60 €, pero incluso las naranjas tuvieron su subida entre semana, sorprendentemente. Entiéndase todo de un modo escondido donde los euros son escaños de los partidos. Y como si de una gran lonja oficial se tratara se estudian los precios, digo los sillones, con decimales: Cuidado con la bajada del agua al 1,5 %.



Pero no se han quedado ahí, los puestos del mercado se han renovado, se han organizado por bloques de productos, y es que la Navidad está muy próxima. Está el bloque de los rosacones, el de los mantecasados y el de los alfajotros. Pueden imaginarse que dentro de los rosacones se vende el upanettone, el masapán y el rosacón. Y dentro de los mantecasados, la esCarchada, el mantecasado, y los polvoxrones.



Desde Electomanía se declaran apasionados de la política, pero reconocen no tener fondos. Ellos también acuden al mercado y aunque se encuentran a los Jamoners de Teruel Existe, a los Maízers de Más País y a los Patata+ers de Navarra Suma, también piden fondos para poder subsistir.



Pero lo mejor de todo, es que sus encuestas de subidas y bajadas del género aciertan, no como otros. Por ejemplo, las naranjas están de oferta, a 11 €. Si nos hacen algo más serias y a la vez más divertidas las jornadas electorales y preelectorales, prometemos acudir más a este mercado político de la fruta y la verdura. Algo elegiremos.

