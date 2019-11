"Al día con la Energía", una iniciativa de Ayming para estar informado sobre la electricidad y el gas Comunicae

martes, 12 de noviembre de 2019, 16:31 h (CET) De forma mensual, el responsable del área de Consultoría de Energía de Ayming analizará la evolución de los mercados diarios y de futuros de ambos sectores Ayming, grupo internacional de consultoría en la mejora del rendimiento empresarial, ha lanzado la iniciativa Al día con la Energía, por la que, de la mano de Javier Díaz, responsable del área de Consultoría de Energía de Ayming, se repasará la evolución de los mercados diarios y futuros de los sector de la electricidad y del gas natural; así como aquellas noticias que han generado un gran impacto en ambos casos.

Con carácter mensual, y en formato video, el responsable del área de Consultoría de Energía de Ayming analizará el sector eléctrico y del gas natural en los que “resulta clave saber cuál es el origen de lo que desencadena los cambios en los mercados diarios o de futuros. Desde Ayming creemos que nuestra iniciativa puede ser una buena vía para analizar y proporcionar información sobre cómo ciertos hechos han influido, o pueden influir, en la evolución de los mercados y en las oportunidades de compra de las empresas. Conocer lo que sucede en estos mercados es fundamental para detectar estas oportunidades, pero también para la toma de decisiones”.

Todos los interesados en estar informados sobre los mercados de la electricidad y del gas natural podrán visitar la web, donde ya está publicado el vídeo correspondiente al mes de octubre, o suscribirse de forma gratuita. De este modo, recibirán mensualmente un mail con el nuevo contenido.

Octubre: competitividad en el mercado diario de la electricidad y estabilidad en el de futuros

En cuanto a lo ocurrido durante el mes de octubre en el sector de la electricidad, al igual que en septiembre, el comportamiento del mercado diario ha sido muy competitivo. “Aunque octubre ha cerrado el mes con un precio de 47,17 €/Mwh, un 12% más caro que el mes anterior, sin embargo, ha sido el octubre más barato de los últimos años. En concreto, ha promediado un 15% más bajo que la media de los últimos 5 años y ha sido un 27% más barato que el dato de octubre de 2018”, afirma Díaz en el vídeo dedicado al análisis del último mes.

Para el responsable del área de Consultoría de Energía de Ayming, “la causa de esta situación está en los niveles tan bajos del precio del gas, que se ha mantenido este mes debido al retraso en la llegada del frío y las elevadas reservas existentes. Esto ha generado que por 5º mes consecutivo los ciclos combinados, se posicionen como la 1º fuente de generación con una cuota del 28%”.

Por su parte, el mercado de futuros, se ha mantenido estable y sobrevalorado por encima de los 55€/Mwh. Continúa ajeno a la corrección del precio de las emisiones del CO2, que cayó casi un 15% a comienzos de mes por la incertidumbre en torno al Brexit, también por el posterior acuerdo que evitaba una salida dura, y por el principio de acuerdo entre EE.UU. y China para poner fin a la guerra comercial.

“Los futuros no han reaccionado de forma significativa a ningún anuncio macro acaecido durante este mes. Aunque en los últimos días el mercado inició una tendencia bajista que le ha llevado por debajo de los 55€/Mwh para 2020”, reconoce Javier Díaz, responsable del área de Consultoría de Energía de Ayming.

Cotización en mínimos de los mercados del gas en octubre

En cuanto a los mercados de gas, los diarios han mantenido la tendencia de meses anteriores, cotizando en mínimos, “aunque es posible que, a tenor de los futuros y con la llegada del frío, será el último mes en el que disfrutemos de este escenario de precios, aunque no se prevé un repunte demasiado fuerte, al menos a corto plazo”, sostiene Díaz.

En el caso de los mercados de futuros de gas, no se han visto especialmente afectados por la espiral alcista que sí han experimentado los mercados financieros tras el anuncio del principio de acuerdo entre EE.UU. y China. “Tanto es así que el TTF para 2020 volvió a tocar mínimos recuperando los niveles de finales de agosto”, afirma el responsable del área de Consultoría de Energía de Ayming.

En cuanto al Brent, que se ha mantenido en el entorno de los 60$/bl con una tendencia ligeramente alcista “llama la atención la tibieza con la que reaccionó ante la noticia. En lo que algunos analistas han visto las posibles dudas que hay sobre que se pueda alcanzar un acuerdo definitivo entre los gigantes”.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La AEAOF eligió Pastrana como escenario de su undécima Reunión Científica Internacional Delaviuda CG ha aumentado un 37% la inversión en la formación de sus profesionales Mustela planta hoy 1.167 árboles, cifra de los bebés nacidos durante el Día del Medio Ambiente Isodieta, la dieta de éxito baja en hidratos DO EAT! abre su restaurante número 15 en el nuevo edificio oxxeo