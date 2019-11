El Escape Room Oficial de la Casa de Papel llega a Game ON Madrid este fin de semana Comunicae

martes, 12 de noviembre de 2019, 16:04 h (CET) GameOn Madrid, punto de encuentro de los amantes de los juegos de mesa y coleccionables, celebra su tercera edición en Madrid este fin de semana. El encuentro se celebrará en el Wanda Metropolitano con una completísima programación diseñada para toda la familia, los fans de los juegos de mesa y aquellos amantes de planes alternativos. Entre las novedades destaca el Escape Room de la Casa de Papel, la actuación del mago Roncero y más de 150 mesas de juego Una programación para familias y fans de juegos de mesa con más de 150 mesas de juego, zona infantil, la Escape Room de la Casa de Papel y la actuación del mago Roncero entre el 15 y 17 de noviembre.

Los asistentes podrán disfrutar de planes en familia con muchas novedades y una completísima programación de juegos y competiciones.

Es el plan perfecto para disfrutar del fin de semana y de descubrir estadio Wanda Metropolitano.

Game On Madrid, punto de encuentro de todos aquellos amantes de los juegos de mesa y coleccionables, celebra su tercera edición en Madrid este fin de semana en el estadio Wanda Metropolitano de la capital madrileña con una completísima programación diseñada para toda la familia, jóvenes y aficionados al rol y otros juegos de mesa.

El evento cuenta con más de 150 mesas de juego para partidas de juegos de cartas, de tablero, narrativos, de rol e infantiles que se intercalarán de manera simultánea durante todo el fin de semana. Allí se darán cita desde familias amantes de la diversión, hasta jóvenes y adultos apasionados de juegos tan conocidos como Fantasy Flight Games, Space Cowboys, Days of Wonder, Edge Entertainment, Z-Man Games, que estarán presentes en esta edición.

De hecho, se celebrarán torneos, que son la columna vertebral de la relación de la comunidad, como ocurre con el de Marvel Champions, en el que sus fans podrán participar en el evento de presentación del nuevo lanzamiento, tratando de desbaratar los malvados planes de los supervillanos con alguno de sus superhéroes favoritos.

Los asistentes a la feria tendrán dos posibilidades para disfrutar del universo de la serie de Netflix La Casa de Papel y podrán unirse al emocionante reto de una Escape Room y, también, de un juego de cartas donde habrá dos equipos, el de los asaltantes y los secuestradores. Así, el salón traerá toda la intriga y diversión de la serie.

Por otro lado, los visitantes conseguirán un descuento para realizar un tour por el estadio Wanda Metropolitano, uno de los más modernos de Europa. Además, los asistentes disfrutarán de una actuación del Mago Roncero.

Entre los objetivos de la nueva edición de Game On está el dar a conocer a las familias todo el universo de ocio alternativo que suponen los juegos de mesa. “GAME ON ofrece a padres e hijos un entorno para pasar tiempo juntos, a través de actividades lúdicas, tanto infantiles como para el público más adulto. Así, los juegos permitirán que toda la familia disfrute de un tiempo de ocio de calidad alejado de las pantallas, promoviendo la sociabilidad de los menores, la superación de la frustración y la sana competitividad”, explicó Rocío Martínez, directora de marketing Asmodee España.

Game On es un encuentro de dieciséis editoriales del sector bajo el paraguas de Asmodee para presentar sus mejores juegos de mesa y novedades, en el que además de una programación de ponencias y proyecciones muy completa, los asistentes contarán con una zona de juegos en vivo en la que se podrán probar y disfrutar todas las novedades durante el desarrollo de la convención. Su programación está diseñada para agradar al público de todas las edades y pensada para divertir tanto a niños como a jóvenes o adultos, gracias a una gran variedad de juegos y dinámicas.

“Se trata de una cita imprescindible para los amantes de los juegos de mesas de todas las edades que quieren conocer novedades, nuevas adaptaciones de sagas de juegos, retarse con los jugadores de alto nivel o incluso crear su propio equipo con amigos y familia, rivalizando entre los visitantes durante los tres días que dura la feria”, explicó Martínez.

Cabe destacar que por el evento pasarán autores y diseñadores de prestigio nacional e internacional, así como representantes de distintas editoriales que presentarán en exclusiva las novedades que tienen previstas para los próximos meses, como Los Autos Locos, Gloomhaven y un largo etcétera.

El pasado año Game On cerró sus puertas con gran éxito de afluencia, superando los 4000 visitantes. “Este año esperamos recibir más visitas que en 2018 para que más personas y familias disfruten de las actividades de la feria”, indicó Martínez.

