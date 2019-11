Binfluencer conecta a las marcas con más de 20 millones de seguidores de youtubers de todo el mundo Comunicae

martes, 12 de noviembre de 2019, 15:44 h (CET) La plataforma de Marketing de Influencer desarrolla campañas multiplataforma (Instagram + YouTube) en todo el mundo, con los perfiles que mejor se adaptan a cada campaña La plataforma tecnológica que optimiza resultados en marketing de influencia a través de Inteligencia Artificial, Binfluencer, ha incorporado a su oferta la posibilidad de analizar a más de seis millones de influencers en YouTube. A través de ellos, las marcas pueden conectar de forma eficaz con más de 20 millones de seguidores.

“Nuestra plataforma nos permite analizar perfiles de todo el mundo conforme a los parámetros requeridos para cada cliente y cada campaña. Así, ayudamos a los anunciantes a tomar decisiones basadas en datos. Podemos cuantificar engagement y las interacciones de los seguidores y calibrar su ‘calidad’: determinar si son usuarios reales o robots, etc. Con la incorporación de YouTube, podemos ofrecer campañas multiplataforma y ampliar los buenos resultados que ya teníamos en Instagram” explica Javier Yuste, CEO de Binfluencer.

Un 58% de los profesionales del marketing ha contratado en el último año los servicios de influencers, principalmente en Instagram (70%), según el último estudio de Redes Sociales de IAB (Internet Advertising Bureau). El 87% de ellos está bastante satisfecho con las acciones. Los buenos resultados responden al comportamiento de los usuarios que mayoritariamente siguen a influencers en redes (68%) y que manifiestan una clara preferencia por las redes de formato audiovisual: YouTube e Instagram son las redes favoritas de los españoles, con puntuaciones de 8,2 y 7,8 sobre 10 respectivamente, solo aventajadas por WhatsApp (8,5).

De acuerdo con el Libro Blanco del Marketing de Influencers, recientemente publicado por IAB, “las redes más relevantes en cuanto a la demanda del sector son, a día de hoy, YouTube e Instagram”. El organismo ha establecido una clasificación de los generadores de contenido en ambas redes según el volumen de seguidores (nano, micro, medio, macro y top), aunque recuerda que tanto el coste y la eficacia de la campaña vendrán determinados por otros múltiples factores.

La combinación de Instagram y YouTube permitirá a los clientes de Binfluencer desarrollar campañas multiplataforma que combinen ambas redes audiovisuales. Así pueden conectar con diferentes perfiles aprovechando al máximo las ventajas de cada uno de los formatos (post, stories, menciones, videos promocionados, etc). La plataforma les ofrece un instrumento único de gestión que facilita todo el proceso: desde el momento del briefing y difusión del contenido hasta el tracking y reporting final de la campaña.

Tecnología española de alcance global

Binfluencer es una startup española creada en 2016 por los emprendedores Javier Yuste, Jesús San Román e Iván Martín. La compañía ha desarrollado una herramienta digital propia que utiliza la tecnología más avanzada para ofrecer una nueva experiencia de marketing de influencia automatizada, transparente en los precios, cimentada en sólidos datos estadísticos y totalmente personalizada a los intereses de las marcas.

La tecnología es al mismo tiempo el corazón de su negocio y su valor diferencial frente a sus competidores. La combinación de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) como el Natural Language Processing y el Computer Vision, aplicaciones de machine learning y el desarrollo de algoritmos propios ha dado lugar a un sofisticado sistema que les permite ofrecer la máxima eficacia y los más altos estándares de calidad en la realización de campañas de marketing de influencia, así como un completo reporte de datos basados en KPIs que facilitan la toma de decisiones de sus clientes.

Binfluencer está pensado para cualquier empresa, independientemente de su tamaño y sector. Ofrece un servicio all-in-one, que puede contratarse tanto para la mera localización de los influencers óptimos para una campaña, como para la gestión integral de la estrategia de comunicación.

