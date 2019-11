Grupo Lasser informa: ¿Qué cambios conllevará la adaptación de las antenas al Segundo Dividendo Digital? Comunicae

martes, 12 de noviembre de 2019, 15:55 h (CET) La tecnología móvil 5G ha llegado al país y su implementación en los hogares españoles va a llevarse a cabo mediante una resintonización de los canales de la TDT denominada como segundo dividendo digital Para ser más concreto, el segundo dividendo digital da nombre a las frecuencias que van desde los 694 a los 790 MHz y que serán liberadas antes del próximo 30 junio del 2020. Este proceso es bastante similar al que ya experimentaron los hogares españoles a finales de 2014, en el cual, se tuvo que resintonizar las antenas de las casas particulares y las comunidades de vecinos para poder ver la nueva oferta de canales TDT.

¿Cómo adaptar la antena al Segundo Dividendo Digital?

Si no se lleva a cabo la adaptación no se podrán ver los canales de la TDT tal y como se están viendo hasta el momento, por ello, es fundamental contar con la ayuda de un antenista homologado que conozca perfectamente el trabajo a realizar.

Una vez y se adapte la antena, se llevará a cabo la resintonización de los canales en el televisor del hogar.

Subvenciones del Segundo Dividendo Digital

El gobierno ha aprobado y publicado en el BOE las subvenciones del segundo dividendo digital para las comunidades de vecinos con el objetivo de que esta nueva adaptación de la antena no suponga ningún desembolso económico a los ciudadanos.

Para poder beneficiarse de estas subvenciones, es necesario que la adaptación de la antena se lleve a cabo por empresas instaladoras adscritas en el registro de Empresas Instaladoras de Telecomunicación , en los tipos “A” o “F”. Esto es un factor clave, ya que, de no ser así, no será concedida la subvención a la comunidad de vecinos.

Las dotaciones de la subvención variarán en función de las necesidades de la comunidad autónoma, pero las cantidades serán las siguientes:

104,3€ si no se necesita instalación de equipamiento adicional. 156,45€ con instalación de equipamiento adicional para un múltiple digital. 260,75€ instalación de equipamiento adicional para dos múltiples digitales. 365,05€ instalación de equipamiento adicional para tres múltiples digitales. 469,35€ la infraestructura de recepción de tv requiere la instalación de equipamiento adicional para cuatro múltiples digitales. 573,65€ instalación de equipamiento adicional para cinco múltiples digitales. 677,95€ instalación de equipamiento adicional para seis múltiples digitales. Ventajas de contratar a Grupo Lasser para el Segundo Dividendo Digital

Grupo Lasser, como empresa de antenistas en Madrid homologados, ofrece múltiples ventajas de cara a la adaptación de las antenas para el segundo dividendo digital, entre las múltiples ventajas destaca:

El mejor precio totalmente subvencionado.

totalmente subvencionado. Un año de mantenimiento , totalmente gratis.

, totalmente gratis. Servicio técnico de guardia en fines de semana y festivos.

en fines de semana y festivos. Servicio de amplificador de canales sin coste .

