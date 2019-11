People Analytics: el dato para mejorar la eficiencia de las políticas de RRHH, según The Valley Comunicae

martes, 12 de noviembre de 2019, 15:35 h (CET) The Valley ha analizado esta metodología que visibiliza situaciones concretas en el entorno de trabajo y ayuda a predecir escenarios futuros a la organización. Las técnicas de análisis de datos permiten gestionar mejor el talento y obtener numerosos beneficios para la organización al conocer mejor a los trabajadores La digitalización avanza en las organizaciones aportando un significativo valor a cada vez más departamentos. La irrupción de las métricas alcanza ahora a los profesionales de recursos humanos que ven como, apoyándose en la metodología People Analytics, pueden visibilizar sus acciones ágilmente para mejorar procesos en base a datos objetivos de sus acciones.

Con el objetivo de profundizar en esta técnica, el hub de conocimiento The Valley ha desgranado las diferentes funcionalidades y aplicaciones de esta metodología que completa la formación de los profesionales en departamentos de recursos humanos y aporta valor en la mejora de procesos con datos tangibles sobre la organización:

Medición de la eficiencia de los trabajadores en el día a día gracias al seguimiento, análisis e intercambio de datos. Además, el People Analytics también permite saber qué hace cada persona en su jornada laboral, lo que aporta información concreta sobre el cumplimiento de objetivos.

Mediante el estudio de datos del comportamiento de los trabajadores, se pueden identificar los recursos que utilizan para desempeñar sus labores.

Los datos que aporta el People Analytics permiten conocer cuáles son los factores que más motivan a los trabajadores, lo que permitirá atinar mejor en los programas que se desarrollen para motivar a los empleados.

Conocer la satisfacción real del equipo, permitiendo identificar además los motivos de su felicidad o descontento.

Mejorar los procesos de reclutamiento mediante la gestión de datos masiva y la posibilidad de efectuar procesos de selección más eficientes.

Ahora es posible visibilizar situaciones concretas en el entorno de trabajo y predecir escenarios futuros en las organizaciones. Por ejemplo, gracias a la conversión numérica de los procesos organizacionales se pueden medir de forma objetiva variables como el rendimiento o el compromiso de los empleados. Además, la analítica de datos, aplicada en recursos humanos, ayuda a mejorar procesos e identificar factores como el potencial de liderazgo entre los miembros del equipo, sus capacidades intelectuales o los niveles de cooperación entre ellos.

Así, gracias a People Analytics las organizaciones cuentan desde ahora con un enorme potencial para enriquecer sus estrategias de negocio con insights más profundos que pueden ayudar a prever situaciones futuras como tasas de abandono o permanencia mediante patrones determinados de comportamiento de sus empleados; además de entender e incluso predecir por qué surgen nuevas tendencias en la organización y anticipar retos acerca de su plantilla.

