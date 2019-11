Aldeas Infantiles SOS y Muñecas Antonio Juan se unen a la campaña por la igualdad de género de Toy Planet Comunicae

martes, 12 de noviembre de 2019, 15:10 h (CET) La cadena nacional de jugueterías vuelve a lanzar su Guía de Navidad, apostando por romper con los clichés sexistas, esta vez con nuevos colaboradores Después de siete años consecutivos, apostando por romper con los estereotipos sexistas en el juguete, la cadena nacional de jugueterías Toy Planet ha conseguido que un fabricante de juguetes, Muñecas Antonio Juan y Aldeas Infantiles SOS, se unan a su campaña “Juguetes para tod@s”. “Para nosotros es un reconocimiento de que vamos por el camino correcto y quiero agradecer la participación de estas dos organizaciones en la campaña Juguetes para tod@s y tratar así de conseguir acabar con estos clichés sexistas que en nuestro sector siguen existiendo”, apunta Ignacio Gaspar, director general de Toy Planet.

Este año, además de todo el material que Toy Planet aporta dentro de sus marcas propias, Muñecas Antonio Juan ha facilitado imágenes que van en sintonía con la campaña y que muestran que el juego con muñecas puede ser tanto de niñas como de niños. “La muñeca ha sido un juguete asociado tradicionalmente a las niñas, con una vinculación directa al rol de madre y cuidadora con el que se ha venido identificando a las mujeres hasta hace muy poco. Sin embargo, la sociedad está cambiando y las nuevas generaciones vienen con otra mentalidad. La incorporación progresiva de la mujer a todas las áreas de la vida pública y la implicación de cada vez más hombres en tareas de casa y en el cuidado de los hijos facilita enormemente que los niños quieran jugar con las muñecas para imitar a sus referentes que en edades cortas suelen ser los padres”, señala Darío Juan, administrador de la empresa.

Por otro lado, Aldeas Infantiles SOS, con quien Toy Planet colabora desde hace 14 años como Constructor de Futuro, también ha querido apoyar esta iniciativa por la igualdad de niños y niñas. El presidente de la organización, Pedro Puig, ha manifestado “la importancia de contar con la colaboración de empresas socialmente responsables, como Toy Planet, y de construir con ellas una relación en el tiempo que asegure el mantenimiento de nuestros programas y la puesta en marcha de iniciativas que puedan dar respuesta a las nuevas necesidades de la infancia”.

Los juguetes no son para niños o para niñas. Todos el mundo está de acuerdo con esta afirmación. No obstante muchas veces no se cumple, ya que desde los catálogos de juguetes se transmiten mensajes que pueden condicionar la elección del juguete e incluso la formación del futuro adulto en función del género. ¿Pueden ser de mayor una niña mecánica de coches o un niño matrona?. “¡Claro que pueden! Y desde bien pequeños debemos condicionar ese futuro como adultos”, señala Ignacio Gaspar.

“Aunque es verdad que nuestro mensaje está cada vez más presente en la sociedad, no podemos bajar la guardia y como sector todavía estamos muy lejos de lo que los usuarios nos demandan. Todavía se fomentan actitudes sexistas en las campañas publicitarias de nuestro sector y es algo que no nos podemos permitir y más dirigiéndonos a los más pequeños” ,asegura Gaspar. En los casi 2.000.000 de ejemplares de la Guía de Navidad que acaban de llegar a las más de 200 tiendas de Toy Planet, la compañía intenta potenciar que en la elección de los juguetes intervengan factores como la diversidad de cada persona o comprar juguetes que promuevan todas las habilidades de los niños. “Es una asignatura pendiente que tenemos en todo el sector, desde fabricantes hasta la distribución, y más cuando en edades tan tempranas se forman los valores de los futuros adultos”, comenta Gaspar.

Sobre Toy Planet

Toy Planet es una cadena de tiendas de juguetes española, con sede central en Paterna (Valencia), que cuenta en la actualidad con más de 200 puntos de venta en toda España que combinan la cercanía de la juguetería tradicional con las ventajas de una gran cadena. En Toy Planet se trabaja para conseguir la felicidad de los niños. Hacer que los niños sean felices fomentando su imaginación, formación y desarrollo es el objetivo principal de esta empresa. Además quieren abanderar las causas más sensibles que puedan afectar al colectivo infantil para ser identificada por su compromiso, sirviendo de altavoz para ser reconocida por la calidad humana y profesional de su personal.

Sobre Muñecas Antonio Juan

Muñecas Antonio Juan es una empresa familiar que nace en en 1958, en Onil (Alicante), cuna de la industria juguetera española desde finales del siglo XIX. Con la tercera generación al frente, la mezcla de tradición y modernidad les ha permitido crear un estilo de hacer las cosas que les diferencia y que les ha convertido en un referente mundial, con presencia en más de 30 países. Experiencia, diseño y artesanía se unen en unas muñecas que se identifican con un estilo propio, el estilo Antonio Juan. Esta apuesta continua por la calidad y creatividad, con fabricación 100% local, la ven recompensada día a día con la fidelidad y cariño que los consumidores depositan en estas muñecas.

Sobre Aldeas Infantiles SOS

Aldeas Infantiles SOS, presente en España desde 1967, es una organización internacional, privada, de ayuda a la infancia, sin ánimo de lucro, interconfesional e independiente de toda orientación política. Su Majestad el Rey don Felipe de Borbón ostenta su Presidencia de Honor. Se fundó en 1949 en Imst (Austria) y hoy está presente en 136 países. En 2016 fue galardonada con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia.

Su misión es atender a niños y jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad, impulsando su desarrollo y autonomía mediante el acogimiento en entornos familiares protectores y el fortalecimiento de sus redes familiares, sociales y comunitarias. Trabaja para fortalecer a las familias vulnerables, de modo que puedan atender adecuadamente a sus hijos; protege a los niños que se han visto privados del cuidado parental, a los que brinda un entorno familiar protector en el que puedan crecer sintiéndose queridos y respetados, y acompaña a los jóvenes en su proceso de maduración e independencia.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La AEAOF eligió Pastrana como escenario de su undécima Reunión Científica Internacional Delaviuda CG ha aumentado un 37% la inversión en la formación de sus profesionales Mustela planta hoy 1.167 árboles, cifra de los bebés nacidos durante el Día del Medio Ambiente Isodieta, la dieta de éxito baja en hidratos DO EAT! abre su restaurante número 15 en el nuevo edificio oxxeo