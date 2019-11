Eligen las ganadoras de los XXII Premios Empresaria, Directiva y Emprendedora Navarra 2019 de AMEDNA-NEEZE Comunicae

martes, 12 de noviembre de 2019, 12:32 h (CET) De esta forma, Silvia Ezquerra, Ekaterina Bukareva, y Aida Loperena, ganadoras de los XXII Premios Empresaria, Directiva y Emprendedora Navarra 2019 convocados por AMEDNA-NEEZE Silvia Ezquerra, Ekaterina Bukareva y Aida Loperena han sido elegidas hoy, respectivamente, como premio Empresaria, Directiva y Emprendedora Navarra del año 2019, unos galardones organizados anualmente por la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra (AMEDNA/NEEZE) y que este año cumplen su XXII edición.

Los premios, cuyo objetivo es visibilizar y destacar la trayectoria profesional que las mujeres empresarias y/o directivas desarrollan con su trabajo diario en el ámbito económico, laboral y social de la Comunidad son posibles gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona. Caixabank también apoya estos premios dentro de su marco de colaboración con la Asociación.

Con el Premio Emprendedora Navarra del Año, novedad de esta edición de los Premios 2019 de AMEDNA se busca impulsar el emprendimiento femenino, mostrar ejemplos de mujeres emprendedoras y así contribuir a desarrollo empresarial femenino de la comunidad. Desde AMEDNA se quiere reconocer y potenciar el esfuerzo de las mujeres que se deciden a crear sus propios negocios de manera que otras mujeres puedan tener referentes y ejemplos de emprendimiento femenino.

El fallo de los Premios Empresaria, Directiva y Emprendedora Navarra 2019 han tenido lugar este lunes por la mañana en la sede de la CEN. El jurado encargado de tomar la decisión ha estado integrado por una persona del Departamento de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, el Instituto Navarro para la Igualdad, Alcaldía y Concejalía del Área de Cultura e Igualdad del Ayuntamiento de Pamplona, Confederación de Empresarios de Navarra, Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Navarra, Caixabank, Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN) y AMEDNA/NEEZE.

La entrega de los galardones tendrá lugar el próximo miércoles, 20 de noviembre, a las 19:00 horas en el Salón Princesa del Hotel Tres Reyes de Pamplona con la presencia de la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite.

Empresaria Navarra 2019

Silvia Ezquerra Lavega es presidenta de Talleres Ezquerra Seamers SL, con sede en San Adrián, siendo esta una de las empresas que forman EZQUERRA GROUP.

Desde el año 2007, tras el fallecimiento de su padre, D. Pablo Ezquerra, ha contribuido a la consolidación y crecimiento de la empresa familiar logrando posicionarla como un actor referente en la industria alimentaria a nivel nacional e internacional en fabricación, reconstrucción y mantenimiento de cerradoras y llenadoras de envases metálicos, utilizadas por las empresas del sector de la alimentación dedicadas a las conservas vegetales, cárnicas, de pescado y envasistas.

Silvia Ezquerra no sólo ha dado continuidad al negocio familiar, sino que ha impulsado de forma notable el crecimiento y la internacionalización de EZQUERRA GROUP, donde realiza la gestión de forma directa, impulsando el empleo y desarrollo en todas las empresas, de tal manera que el grupo continúa siendo un referente industrial en la zona. Talleres Ezquerra Seamers SL forma parte del Grupo, dando empleo en conjunto a más 120 personas y en el que también se incluyen otras empresas nacionales e internacionales como Sommetrade SL, Comercial Somme SL, Cerradoras López Galicia SL, Somme Maroc SARL.

Directiva Navarra 2019

Ekaterina Bukareva fue nombrada en marzo de 2016, con tan sólo 29 años y por méritos propios, directora general de Sistemas Eléctricos Lowind, una empresa navarra dedicada principalmente a la instalación de parques eólicos.

El año anterior en 2015, el desempeño ofrecido en su cargo de Country Manager en Sudáfrica fue motivo de peso para otorgarle la responsabilidad gerencial por parte de la propiedad de la compañía.

A lo largo de estos 3 años ocupando la máxima responsabilidad en la empresa, Lowind ha abierto delegaciones en 5 países (Sudáfrica, Chile, Uruguay, Argentina, México), ejecutado proyectos en 11 naciones de 3 continentes diferentes, instalado casi 2.000 MW de potencia eólica, casi el doble con la que cuenta toda Navarra, y espera alcanzar un crecimiento del 100% en la cifra de negocios e incrementar un 47% las personas del equipo con relación a 2016.

Esta vertiginosa trayectoria resulta aún más meritoria teniendo en cuenta que Ekaterina es “navarra de adopción”, ya que llegó con 16 años a la comunidad desde una pequeña localidad de Rusia en la región del Volga, sin conocer el idioma, ni la cultura, con recursos limitados, con su talento personal como única herramienta para poder labrarse un futuro mejor.

Emprendedora Navarra 2019

Aida Loperena Samper es Ingeniería Técnica Agrícola en Industrias Agroalimentarias por la UPNA. En 2016 consiguió el primer premio al proyecto más innovador en la categoría general de los premios Iníciate de CEIN. A este reconocimiento le han seguido otros como proyecto seleccionado para participar en el Programa Impulso Emprendedor 2017 de CEIN y también en Climate Kic Accelerator, la aceleradora europea referente en proyectos que mejoran el clima. Finalista en los premios Iniciativa Emprendedora 2017 de AJE Navarra y Emprendedor XXI de Caixabank, en marzo de 2019 recibió un premio como Mejora Técnica por su producto AVIR SYSTEM en la feria ganadera FIGAN.

Con un ADN emprendedor, Aida Loperena fundó la empresa Smart Comfort, S.L. en diciembre de 2016 junto con su socio Gabriel Viscarret, con el objetivo de mejorar la productividad en el sector ganadero en general y en la cría intensiva en particular, a través de la mejora del bienestar animal y de las condiciones ambientales de las granjas. De esta forma se obtiene carne de mejor calidad que repercute directamente en una alimentación más saludable para el consumidor final. En un sector mayoritariamente masculino, para Aida, mujer y con un proyecto tecnológico, el reto consistió en reducir los costes energéticos, aumentar la tecnificación, digitalización e innovación, en este caso a través de un sistema automatizado de calefacción por infrarrojo lejano de diseño propio.

