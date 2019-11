SPI Tecnologías cumple 25 años siendo una de las empresas referentes en Huesca Comunicae

martes, 12 de noviembre de 2019, 12:35 h (CET) SPI Tecnologías cumple 25 años en el sector de la informática y de la tecnología, siendo una de las empresas referentes de este sector en Huesca SPI Tecnologías está de enhorabuena. Cumplen 25 años en el sector de la informática y de la tecnología. ¿Su objetivo? Seguir avanzando para continuar siendo una de las empresas referentes de este sector en Huesca.

SPI nace en 1994 como una empresa de informática con tan solo tres integrantes y ofreciendo un pequeño servicio técnico. Veinticinco años después, SPI Tecnologías, ha dado un giro radical y cuenta con una plantilla de quince trabajadores. Esta empresa oscense se diferencia por la capacidad de dar una solución multidisciplinar, global y adecuada a las necesidades de cada cliente. Desde el diseño de los sistemas, redes informáticas, comunicaciones, servidores, servicio propio de soporte técnico, software de empresa, etc. “Ya no es necesario que una empresa contrate a varios proveedores, con uno sólo, tiene la solución”, comenta Enrique Español, director de SPI Tecnologías.

Desde la empresa destacan que si hay una palabra que los defina a lo largo de estos 25 años años, esa es “evolución”. En SPI Tecnologías apuestan no sólo por su propia evolución sino por la de las empresas creando las mejores soluciones tecnológicas adaptadas a sus necesidades para que sean más productivas y más rentables. Por ello son especialistas en diseñar soluciones a medida para que una empresa se adapte a las nuevas necesidades del mercado.

Con motivo de este aniversario, han renovado su página web, Spitecnologias.com, para ofrecer una imagen fresca, renovada y más visual para todos sus clientes.

Desde SPI Tecnologías, quieren agradecer la confianza a todas las empresas y particulares que han confiado en ellos e informan que siguen trabajando para estar a la última en este sector que está en constante evolución.

