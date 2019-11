ASTI Mobile Robotics presenta sus últimas innovaciones en robótica móvil en Logistics (Madrid) y Europack Lyon y BE 4.0 Salon Industries du Futur Mulhouse (Francia) Comunicae

martes, 12 de noviembre de 2019, 11:31 h (CET) ASTI Mobile Robotics presentará un conjunto de soluciones innovadoras en materia de automatización, AGVs inteligentes y conectados para la implementación de la Industria 4.0, en las tres ferias en las que estará presente en noviembre: Logistics&Distribution (Madrid), Europack (Lyon -Francia) y BE 4.0 Salon Industries du Futur (Mulhouse -Francia-) Después de la reciente unión con la compañía alemana InSystems Automation y para mostrar toda la gama de soluciones, un equipo de expertos de la ingeniería de robótica móvil, líder en el mercado europeo, asesorará a los visitantes en materia de automatización y de conectividad, claves en la actual industria.

En Logistics&Distribución Madrid -13 y 14 de noviembre-, en el pabellón 3 de IFEMA, Hall 3 stand 3A25, los visitantes podrán conocer las principales innovaciones en materia de automatización con una demostración de un BidiBot 2.0, que mostrará los movimientos bidireccionales del AGV. Además, ASTI Mobile Robotics estará presente en el Foro Tecnológico con un eBOT 350, donde presentará su rapidez, movimientos debajo de racks y movimientos laterales (https://bit.ly/34jAc7K).

Posteriormente, del 19 al 21 de noviembre, ASTI Mobile Robotics estará presente simultáneamente en dos ferias en Francia, en Europack Lyon (https://bit.ly/2BXOuyz), en el stand A36.B35, Pabellón 6 -del 19 al 21 de noviembre-, y en BE 4.0 Salon Industries du Futur de Mulhouse (https://bit.ly/34k2fDX) en el stand I-24 -20 y 21 de noviembre-, donde los visitantes conocerán la gama más revolucionaria de las soluciones de ASTI Mobile Robotics.

ASTI Mobile Robotics es experto en procesos, conectividad industrial y acompañamiento de clientes. Con un profundo conocimiento del mercado, una apuesta fuerte por la investigación y la innovación, la ingeniería de robótica móvil desarrolla soluciones que cubren toda la cadena de valor y que se ajustan a las necesidades de logística de la Industria 4.0.

ASTI Mobile Robotics Group

ASTI Mobile Robotics Group, transforming the future together, es un grupo internacional de empresas de robótica móvil. Una ingeniería dedicada al estudio, diseño, fabricación, puesta en marcha y mantenimiento de soluciones de logística interna, es decir, del movimiento de materiales y productos dentro de las empresas, mediante vehículos de guiado automático, llamados AGVs (Automated Guided Vehicles).

Con la gama más amplia del mercado de vehículos sin conductor, ASTI MR Group es líder en Europa, por tercer año consecutivo en su sector en fabricación de robots móviles. La ingeniería es experta en conectividad industrial y análisis de datos proporcionados por los robots móviles. Actualmente, la compañía tiene sedes en Burgos y Madrid (España), Mulhouse (Francia), Berlín (Alemania) y Carolina del Norte (Estados Unidos).

Con más de 35 años de historia -fundada en 1982 por Ángel Pascual y Colette Boé-, ASTI Mobile Robotics Group forma parte de ASTI TechGroup. Ligada a la alta tecnología y a la transformación digital, la actividad de ASTI Technologies Group engloba consultoría de operaciones industriales basada en metodología lean y kaizen, a través de ASTI Consulting Service, hasta empresas de robótica móvil para diferentes aplicaciones (como, por ejemplo, ASTI Technologies Distribution), así como otras inversiones en el campo de vehículos aéreos no tripulados (VANT).

Además, consciente de las oportunidades y desafíos de la era de la Transformación Digital, ASTI sTalent & Tech Foundation trabaja para promover las vocaciones STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) entre los más jóvenes, llevando a cabo programas como STEAM Talent Kids, STEM Talent Girl o ASTI Challenge.

