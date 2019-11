Ahora sí... que están aquí

Hermanos: ya hemos votado y el resultado ha sido realmente desesperanzador para mí. No me creo que en España existieran 3.640.063 franquistas que han sido desenterrados a la vez que el dictador. No puede ser que hayan estado 44 años escondidos camaleónicamente hasta que ha llegado su oportunidad. Por lo tanto, quiero entender que son gente que no están de acuerdo con el sistema. Cabreados y cabreadas que le han dado un toque a la Democracia Española porque los partidos democráticos no han sabido dar respuesta a temas como el separatismo catalán violento.



No es posible que los mas de tres millones y medio estén de acuerdo con que la violencia de genero no existe y que las mas de mil mujeres muertas por ser mujeres es una invención. Y tampoco es posible que todos estos votantes crean que los negros y moros que están trabajando en Almería bajo los plásticos de los invernaderos nos están quitando el trabajo a los españoles de bien. Ni que las manadas como la de Pamplona están compuestas por extranjeros. Y que los 24.000 extranjeros ilegales que entran en España cada año son unos violadores, ladrones y asesinos. O que hay que acabar con todos los catalanes porque son unos separatistas y debemos meter en la cárcel a los independentistas.



Jamás de los jamases las cosas se han arreglado así. Y la última vez que lo hicimos de esa forma hace ochenta años acabamos como acabamos.



Tenemos muchísimo trabajo los demócratas para convencer a esos votantes de que su camino es el de la democracia y no el del neo-fascismo. Pero lo cierto es que entre entre los demócratas competimos por el poder, pero a VOX se le debe combatir. Un combate serio y sin ambages. AMEN.