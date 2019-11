Tixeo lanza TixeoFusion y revoluciona el trabajo remoto de equipos Comunicae

martes, 12 de noviembre de 2019, 08:07 h (CET) Tixeo, el proveedor líder en Europa de videoconferencia segura, lanza TixeoFusion, una plataforma de videocolaboración avanzada para equipos de trabajo en remoto. Con esta innovación, Tixeo ofrece un enfoque revolucionario de la videoconferencia tradicional, optimizando las interacciones entre los miembros del equipo que están reunidos en un espacio virtual y colaborativo El uso de la videoconferencia no siempre es práctico para equipos de trabajo en remoto, que gestionan proyectos complejos o que necesitan estar videoconectados a lo largo de toda la jornada laboral. Algunas situaciones requieren una sincronización perfecta y una comunicación clara y estructurada entre los participantes, por ejemplo la unidades de crisis.

TixeoFusion aborda estos problemas y ofrece un espacio de videocolaboración único y seguro, en el que los participantes aparecen como burbujas de vídeo. Estas burbujas se pueden unir, generando grupos de discusión independientes dentro de la misma reunión. Cada participante puede crear un grupo o unirse a un grupo ya existente a golpe de clic. A cada grupo se le asigna un color diferente, lo que facilita su identificación. Por supuesto, es posible no unirse a ningún grupo, esto permite ver los distintos grupos de trabajo sin ser molestado, permitiendo una máxima concentración.

Esta forma de trabajar, proporciona a un equipo en remoto, una sensación realista y similar a las reuniones cara a cara, fomentando el compromiso de los empleados y evitando el sentimiento de soledad cuando teletrabajan. En particular, se eliminan algunas desventajas de la videoconferencia tradicional como las conversaciones cruzadas que complicarían la comunicación cuando un equipo está videoconectado durante toda la jornada laboral.

Una nueva forma de colaboración para nuevos usos

Para la gestión del teletrabajo de equipos, TixeoFusion es la alternativa perfecta al tradicional espacio abierto. Igualmente, este modo de colaboración se adapta perfectamente a las unidades de crisis y permite una gestión global de las operaciones, a la vez que ofrece una gestión específica en varios grupos de acción distintos. Por último, para la realización de talleres o cursos a distancia, la función permite la creación de grupos de trabajo y ofrece a los formadores la posibilidad de responder fácilmente a las peticiones individuales.

TixeoFusion complementa las numerosas funciones de colaboración que ofrece Tixeo (compartir pantalla y aplicaciones, envío de documentos, dar el control remoto del ordenador, chat y mensajería corporativa, etc) y proporciona un alto nivel de seguridad. Tixeo es actualmente la única tecnología de videoconferencia certificada y calificada por la ANSSI (Agencia Nacional de Seguridad de los Sistemas de Información en Francia, equivalente al CCN en España), e integra cifrado de extremo a extremo de las comunicaciones (audio, vídeo y datos) en videoconferencia multipunto así como cifrado de enlaces entre cliente y servidor.

La solución se puede probar gratis durante 30 días: https://www.tixeo.com/videoconferencia-segura/soluciones/tixeocloud/prueba/

Sobre Tixeo

Tixeo desarrolla desde hace más de 15 años soluciones innovadoras de videocolaboración seguras desde el diseño. El software está disponible en la nube pública, en servidor interno o en la nube privada, es multiplataforma y multidispositivo y ofrece total interoperabilidad con los sistemas SIP/H.323 tradicionales.

Vídeos

TixeoFusion, la plataforma de videocolaboración que revoluciona el trabajo en remoto de equipos



MediaKit



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.