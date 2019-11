recircular ayuda a las empresas en la valorización de residuos

La plataforma se lanza en fase beta con la intención de llegar a todo el público en un año La plataforma recircular informa a las empresas sobre las oportunidades de valorización de los residuos que generan, conectándoles con otras empresas que los pueden utilizar como materias primas. Trabajan con ellas para facilitar el ahorro en los costes generados en esta materia y miden los beneficios ambientales y sociales que generan a través de la valorización de residuos.

La Startup vasca lleva dos años y medio realizando proyectos en este ámbito con empresas de diferente tipología y tamaño a nivel europeo. Esto les ha permitido invertir en la plataforma, que comienza ahora su andadura en fase beta, con la pretensión de mejorar el sistema antes de su lanzamiento a todo tipo de usuarios el año que viene.

recircular pretende convertirse en la plataforma de referencia para la valorización de residuos, primero a nivel estatal para luego llegar a toda Europa. “Queremos introducir sostenibilidad e innovación social en el ADN de las empresas” sostiene Patricia Astrain, CEO de la firma.

Donde más valor pueden aportar es en los residuos complejos, mezclas de materiales, que no tienen una solución clara y acaban en vertederos o incinerados, aunque también añaden valor visibilizando pequeñas cantidades de residuos y digitalizando los procesos de reciclaje de residuos habituales como metales, RAEEs, etc. En este contexto han trabajado con residuos de producción de tampones, de gel de baño, con retales de cuero del sector del automóvil, residuos de producción de cerveza, textiles, madera, etc. Su labor consiste en detectar posibles formas de reutilización de estos materiales desechados. En el caso de los tampones, por ejemplo, colaboraron con otra empresa que reutiliza esa viscosa para un material que se puede utilizar en construcción o mobiliario. Los retales de cuero para hacer zapatos. En otros casos más complejos, se necesita una tecnología que separe materiales para después poder tratarlos de forma individual.

“Tenemos la suerte de estar viviendo un momento en el que el tema medioambiental y el de economía circular están en boca de todos y esto se traslada también al ámbito empresarial e industrial”, añade Astrain. Ese interés por tener un impacto positivo en el entorno, no solo en el nivel ambiental sino también social, les ha sido propicio.

A través de la plataforma digital, conectan a los distintos agentes que son necesarios para conseguir que se dé una segunda vida a esos residuos. Aspiran a ser multisectoriales, es decir, a abarcar la mayor variedad de residuos posible. Su diferenciación radica en la generación de conocimiento y conexión, el traslado de información a las empresas acerca de las oportunidades de valorización de residuos y la medición de su impacto económico, ambiental y social.

Fuente: Servicios Periodísticos