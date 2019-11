Tratamiento de ortodoncia Invisalign en la Clínica de la Dra. Claudia López Comunicae

lunes, 11 de noviembre de 2019, 11:31 h (CET) La Clínica Dental de la Doctora Claudia López ofrece este innovador tratamiento de ortodoncia El tratamiento de ortodoncia Invisalign es uno de los más populares gracias a las enormes ventajas que ofrece. Es un sistema estético que se basa en férulas transparentes que no alteran la imagen del paciente. Este es un tratamiento sencillo y cómodo que destaca por sus excelentes resultados y por una estética en su uso. Con Invisalign se puede conseguir en poco tiempo una dentadura y sonrisa perfecta sin necesidad de utilizar brackets.

Invisalign, se ha colocado entre los tratamientos de ortodoncia más usados por los especialistas y a su vez más demandados por parte de los clientes. Su gran versatilidad ante la mayor parte de problemas derivados de una dentadura descolocada hace de este un producto de primer nivel y que ha sabido incluir la mayor parte de las últimas innovaciones del sector bucodental.

Funcionamiento

Al igual que otros aparatos, realiza micromovimientos dentarios para conseguir una sonrisa funcional y armónica. El tratamiento consta de diferentes fases y los alineadores se confeccionan a medida de cada persona. El ortodoncista trabaja con un software informático específico para Invisalign. Esta es una técnica en la cual se emplean alineadores transparentes para realizar los movimientos dentales que se planifican. Por eso, no requiere del uso de brackets, y por tanto no existe el riesgo de que estos se despeguen.

Antes de crear un plan de tratamiento, la Dra. Claudia López tomará una impresión de los dientes para comprobar que el sistema de Invisalign puede implementarse. La doctora elaborará un plan de tratamiento donde se puede ver el resultado final del mismo. Cuando se comienza el tratamiento, el paciente lleva un juego de alineadores hechos a medida durante dos semanas. Conforme vaya cambiando de juego, los dientes se irán moviendo poco a poco de forma gradual hasta que estén en la posición final.

Sobre la Clínica Dental de la Dra. Claudia López en Basauri

La Clínica Dental de la Dra. Claudia López lleva más de 20 años cuidando la salud bucodental de sus pacientes en Basauri. Desde entonces se preocupan de prevenir, diagnosticar y tratar los problemas dentales de sus pacientes.

Con una atención personalizada, aclararán todas las dudas y realizarán un diagnóstico exhaustivo y preciso llamando al 944261328.

