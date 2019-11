La agencia de marketing 8 Pecados da 6 tips para triunfar en Instagram Comunicae

lunes, 11 de noviembre de 2019, 10:15 h (CET) Instagram crece exponencialmente. ¿Qué deben hacer las empresas para conseguir el éxito en esta red social? Aumento de las publicaciones

Las marcas que deseen mantener un alto nivel de participación en esta plataforma deberán de familiarizarse con la publicidad de Instagram. Gracias a la existencia de Instagram Stories muchas marcas han encontrado una forma nueva, efectiva y gratuita de conectarse con sus seguidores.

Instagram con publicidad pagada

La mayoría de las marcas y pequeñas empresas confían constantemente en la publicidad de Facebook para ver su contenido. En Instagram, el alcance orgánico es mayor que en Facebook aunque es cierto que sin una estrategia de pago será mucho más difícil lograr un alto compromiso.

Facilitar que el target compre en esta plataforma

La posibilidades de agregar enlaces a Instagram Stories ha supuesto una gran noticia para todas las marcas minoristas que han encontrado una forma creativa de aumentar el tráfico a sus productos a través de esta opción que ofrece esta red social.

De este modo, los usuarios pueden hacer clic para comprar el artículo directamente en Instagram, sin tener que abandonar la aplicación. Este hecho convierte a Instagram en un impulsor significativo del tráfico de tiendas comerciales de Shopify porque es capaz de dirigir el tráfico a una página web específica.

Convertir el perfil en una nueva página de inicio

Es muy recomendable tener en cuenta que para que el feed funcione hay que crear una estética propia en el perfil. Utilizar una paleta de colores y un estilo de edición consistente que estéticamente resulte agradable es una baza muy importante.

Usar el marketing de Micro-Influencer

Es preferible apostar por usuarios que no cuentan con millones de seguidores pero cuyo nivel de involucración es enorme. Existen perfiles de 4000 o 5000 seguidores cuya relación con los mismos es excelente y mucho más cercana, lo que da la posibilidad a las marcas de crear una comunidad en torno a sus productos.

Usar anuncios en las stories de Instagram

Para aumentar el tráfico y ventas de los productos es imprescindible utilizar Instagram Stories for Business. Esta herramienta es esencial en la estrategia de marketing de Instagram porque brinda una gran oportunidad para experimentar y descubrir qué funciona para las marcas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.