Entregados los Premios Potencia 2019

lunes, 11 de noviembre de 2019, 09:48 h (CET) Ayer tuvo lugar la ceremonia de los XIII Premios Potencia de Maquinaria de Obra Pública e Ingeniería Civil 2019, que congregó a más de 200 profesionales de la industria de la construcción en el palco de honor del Santiago Bernabéu Más de 200 profesionales de la industria de la construcción se congregaron ayer en la ceremonia de los Premios Potencia de Maquinaria de Obra Pública e Ingeniería Civil 2019. Bajo el patrocinio de Feria de Zaragoza – Smopyc, Case, Sandvik, Maquinter, Ritchie Bros e Iron Planet, y la colaboración de una docena de empresas y entidades sectoriales, los Premios Potencia, que celebran con esta su XIII edición pretenden reconocer la calidad y el esfuerzo de los agentes partícipes del sector de la obra pública en España, tanto proveedores de equipos como empresas de construcción e ingenierías.

Convocados por la revista Potencia y su empresa editora TPI, la cena de entrega de los premios congregó a 200 asistentes provenientes de las principales constructoras del país y de los fabricantes y distribuidores de maquinaria de obra pública, dándose cita en un evento singular que sirvió para reconocer, por décimo tercer año consecutivo, la inagotable capacidad de innovación por parte del sector, y los trabajos de sus empresas constructoras.

El icónico recinto que acoge los partidos del Real Madrid fue la sede escogida este año por los Premios Potencia, una cita anual ineludible para el sector, que volvió a contar con el apoyo de Feria de Zaragoza y Smpoyc 2020. De esta manera, fue Manuel Teruel, presidente de Feria de Zaragoza, quien se encargó de abrir el acto, tras las palabras de bienvenida del consejero delegado de TPI, José Manuel Galdón. Ambos destacaron la relevancia de esta cita, cuya nueva edición representa una reinversión de los premios, con la incorporación de nuevas categorías que tratan de responder a las tendencias actuales del sector como son la sostenibilidad, la innovación y la investigación, además de un Premio Especial del Jurado para destacar el apoyo de cualquier entidad a la industria de la construcción. Asimismo, Galdón tuvo palabras de agradecimiento para Juan Antonio Muro Murillo, miembro del jurado que se despedía en esta edición de su papel activo en los Premios, y para Juan José Cerezuela, presidente de Honor de Confedem, entidad que ha presidido en los últimos años.

Lo que no cambia es la independencia y cualificación del jurado, que junto a la calidad de las candidaturas presentadas este año, es donde reside el valor de los Premios Potencia. Una vez más fueron Julián Núñez, presidente de Seopan, y Juan Francisco Lazcano, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, los encargados de presidir un jurado de excepción formado por los responsables de los parques de maquinaria de las mayores constructoras del país y por las principales asociaciones sectoriales, entre las que este año se suma una entidad del prestigio de Anmopyc.

Entrega de premios

Tras el tour privado por el interior del estadio y la cena ofrecida a los asistentes al evento, Lucas Varas, director de la revista Potencia, tomó la palabra para presentar los fallos de ambos jurados, tanto en las categorías de maquinaria como las de obras.

En el capítulo de reconocimientos especiales, tuvo lugar la entrega de una placa a Ricardo Cortés, director técnico de Seopan y miembro del jurado de los Premios, en agradecimiento por su apoyo a esta convocatoria, con la que ha colaborado de forma ininterrumpida desde la primera edición en el año 2007. Asimismo, se hizo entrega del tradicional premio honorífico 2019 a Antonio Bello Gil, fundador de Grupo Ibergrúas. Este es un galardón fuera de concurso que otorga la revista Potencia de forma discrecional en reconocimiento a la trayectoria profesional.

Tras las palabras de agradecimiento del galardonado, clausuró la ceremonia Juan Lazcano con un breve pero contundente discurso en el que reveló algunas cifras de interés. Además, destacó la imperiosa necesidad de revitalizar la construcción como sector clave en la recuperación económica de nuestro país, la creación de empleo y la lucha contra el cambio climático.

Fallo en las categorías de maquinaria

Movimiento de tierras, cimentación y demolición

Ganador: Finanzauto con la excavadora de cadenas CAT 336

Finalistas: Ausa con el dúmper DR10001AHG y Wacker Neuson con el dúmper eléctrico DW15e. Elevación, manipulación y transporte

Ganador: AP Aerial con la Hinowa LightLift 33.17 Performance IIIs Binergy

Finalistas: Manitou con la plataforma todoterreno eléctrica y Finanzauto con la manipuladora de materiales CAT MH2026 Firmes y estructuras: áridos, hormigones y aglomerados

Ganador: Baryserv con las bombas de hormigón Cifa K40H Carbotech

Finalistas: Corinsa con la extendedora Sumitomo HA60C-8B y Sandvik con el triturador de cono CH840i Perforación y obras subterráneas

Ganador: Epiroc con el Mobile Miner

Finalistas: Sandvik con el jumbo de túneles DT1132i y Finanzauto con la cargadora subterránea CAT 2900 Medios y maquinaria auxiliar, componentes, implementos y repuestos

Ganador: Manitou con el portahorquillas rotatorio 360 CAT 1200/4000 R

Finalistas: Himoinsa con los grupos electrógenos S5 y Atlas Copco con la torre de iluminación LED HiLight Z3+. Premio a la sostenibilidad

Ganador: Wacker Neuson con el dúmper eléctrico DW15e

Finalistas: Atlas Copco con la torre de iluminación LED HiLght Z3+ y AP Aerial con la Hinowa LightLift 33.17 Performance IIIs Binergy Premio a la innovación

Ganador: Herrenknecht con la máquina para la implantación de ancho de vía estándar

Finalistas: MOBA con el Pave-TM e Hidromek con la excavadora eléctrica HMK 70W. Premio a la investigación

A Itainnova Premio especial de jurado

A Finanzauto Fallo en las categorías de obras

Acción Minera

Acciona por The Site C Hydroelectric Project (Columbia Británica, Canadá) Demolición

Hercal por la deconstrucción de la nave de turbinas de la central térmica Cristóbal Colón, en Huelva Obras urbanas

Dragados por Caixaforum Sevilla Túneles y obras subterráneas

Lantania en UTE con Construcciones Taboada y Ramos por la línea de alta velocidad Madrid-Galicia. Tramo: Túnel de El Corno Vías terrestres

