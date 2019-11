Aumentan las tensiones en Bolivia por controvertidas elecciones presidenciales

En Bolivia se agudizan las tensiones por las elecciones presidenciales celebradas el mes pasado, en las que el presidente de ese país, Evo Morales, fue declarado ganador de un controvertido cuarto mandato. Algunos miembros de la oposición han disputado los resultados, alegando fraude electoral.



El miércoles, manifestantes de la oposición secuestraron a una alcaldesa leal al presidente Morales, le cortaron a la fuerza el cabello, la empaparon en pintura roja y la hicieron desfilar por las calles.



Patricia Arce: “Estoy con la verdad y no temo decir mi verdad. Estoy en un país libre y no voy a ser silenciada. Si me quieren muerta, mátenme. Y ahora digo: por este proceso de cambio voy a dar mi vida”.



Esas fueron las palabras de Patricia Arce, alcaldesa del pueblo boliviano de Vinto. Las manifestaciones antigubernamentales también han estado incrementándose en la capital, La Paz. Estas son las palabras de Marco Pumari.



Marco Pumari: “Si nuestra democracia aún es pisoteada, entonces no saldremos de La Paz sin sacar del Palacio de Gobierno a los que nos están matando, a los que nos están atacando, a los que nos están persiguiendo”.