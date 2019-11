Rosalía, gran triunfadora de LOS40 Music Awards 2019

LOS40 Music Awards 2019 ya tienen ganadores. Los mayores premios musicales de España y Latinoamérica han entregado esta noche sus galardones en una emocionante gala que llenó de estrellas el WiZink Center de Madrid. Un reparto de premios que refleja el buen momento de la música tanto en España como a nivel internacional, y es que todos los principales artistas han recibido al menos un galardón cada uno.



Rosalía, única artista en llevarse dos premios en esta edición: Artista del Año categoría España y Mejor Canción LOS40 Global Show (por su tema ‘Con Altura’ junto a J Balvin y El Guincho).



En categoría España, Lola Índigo se alzó con el galardón a Artista Revelación del Año, mientras que el tema ‘Lo Siento’ de Beret ha sido elegido como Canción del Año. El premio a Videoclip del Año se lo ha llevado ‘De Tus Ojos’, de Vanesa Martín; el del Álbum del Año recayó en Leiva y el de Festival, Gira o Concierto del Año ha sido para la ‘Gira La Cruz del Mapa’, de Manuel Carrasco.



En categoría Internacional, los Jonas Brothers han recibido el galardón de Artista del Año, Mabel ha sido reconocida como Artista Revelación y Billie Eilish se queda con el premio al Álbum del Año por su disco ‘When we all fall sleep, where do we go?’ Además, ‘Sweet but psycho’ de Ava Max es la Canción del Año, mientras que el Videoclip del Año se lo han llevado Sofía Reyes, Rita Ora y Anitta por ‘R.I.P.’



Nicky Jam ha sido elegido como mejor Artista o productor LOS40 Urban, y Aitana ha sido votada por el público como Artista del 40 al 1.



Este año, los Golden Music Awards recayeron en Sam Smith, Laura Pausini, Amaral y Estopa, en reconocimiento a su inmensa trayectoria, y en el caso de Sam Smith por su apoyo y visibilidad al colectivo LGTBQ. Los cuatro se llevaron como premio una obra de arte única diseñada por el artista cántabro Okuda San Miguel.



Un show memorable Los Jonas Brothers fueron los encargados de inaugurar la gala de la 14 edición de LOS40 Music Awards con una espectacular triple actuación, en la que tocaron los temas ‘Only Human’, ‘Sucker’ y ‘Runaway’, en ésta última acompañados por Sebastián Yatra.La actuación sorpresa de Pablo Alborán junto a Ava Max del reciente tema ‘Tabú’, Sam Smith con su emblemático ‘Stay with me’ o Becky G y sus hits ‘Sin Pijama’ y ‘Mayores’ pusieron en pie las más de 12.000 personas que llenaron el WiZink Center agotando entradas desde hace más de un mes. El broche de oro llegó de la mano de Rosalía con con su emocionante interpretación de su canción ‘Que dio$ no$ libre del dinero’.



Tony Aguilar estuvo un año más al frente de la gala como maestro de ceremonias, junto a Cristina Boscá y Dani Moreno ‘El Gallo’, presentadores del morning show de LOS40 ‘¡Anda ya!’, y el DJ Óscar Martínez.



Una alfombra roja llena de glamour Además de los artistas, por la alfombra de LOS40 Music Awards brillaron personajes del mundo de la moda, el deporte y la cultura como Blanca Padilla, Marco Asensio, Anna Castillo, Saúl Ñíguez, Los Javis, Tamara Falcó, Ester Expósito, Miguel Bernardeau, Dulceida, Amanda Sampedro, César Vicente, Eduardo Navarrete, Lucas Vidal, Ana Peleteiro, Misha P, Irene Ferreiro, Alba Planas, Gabriel Guevara, Nicole Wallace, Lucía Díez, Álvaro Rico, Yolanda Ramos, Jesús Mosquera, Boris Izaguirre, River Viiperi y Jessica Goicoechea, Luna Mäi, Pepe Rodríguez, Edurne, Sofía del Prado, Álex de Lucas, Carlos Constanzia y Carla Suárez.