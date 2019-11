Microbibliotecas, agradecimiento y regeneración de tejido social “Las microbibliotecas son nodos de un gran pulmón” Abel Pérez Rojas

lunes, 11 de noviembre de 2019, 08:50 h (CET) Cuando en esta semana se inaugure en Tuxtepec, Oaxaca, la microbiblioteca “Pablo de la Iglesia Alonso”, se estará poniendo de manifiesto una vez más como a través de un acto a favor de la cultura y la paz, se puede rendir tributo y perpetuar la memoria de quienes en vida dieron parte de su ser para hacer de su entorno un espacio más humano.



A continuación, te comparto algunos antecedentes para contextualizar lo expuesto.

Después de varios años de estudios e investigaciones, en mayo de 2015, Luis Fernando Paredes Porras, Eréndira Armas, Jorge Gabriel “Caribe” y un servidor, publicamos la Carta del Barrio Educador, la cual es un documento que abreva la visión de la Carta de Ciudades Educadoras, pero hace visible en primer plano a los barrios y las colonias como el centro del tejido social y como célula inmediata posterior a la familia en los procesos educativos sociales.



Reconociendo el “poder regenerador de los colectivos sociales”, en agosto de ese año se inauguraron en la ciudad de Puebla las microbibliotecas “Naty Rojas” y “Felipe Matías Velasco”, las cuales se instituyeron como un punto de encuentro para fomentar la lectoescritura, para acercar a los artistas con el público y para ser un detonador cultural en su entorno inmediato.



Con el paso del tiempo, en enero de 2017, como parte de la experiencia acumulada en la microbiblioteca Naty Rojas, surgió el Círculo de Escritores Sabersinfin, el cual coordina acertadamente Leticia Díaz Gama, y que actualmente arropa y ha visto pasar por sus sesiones a destacados literatos y artistas diversos.



En noviembre del año 2017 se llevó a cabo el Primer Encuentro Nacional de Escritores BUAP-Sabersinfin, cuyo motor primordial fue el Círculo de Escritores Sabersinfin. Ahora en este año en breve se desarrollará el Tercer Encuentro Nacional y Segundo Internacional de Escritores.



En mayo de 2018 sale a la luz la primera antología de un grupo de autores del Círculo de Escritores Sabersinfin. En breve publicarán la segunda antología del Círculo de Escritores, ahora de cuentos. Antes de concluir el año los amantes de las letras se han propuesto publicar el primer número de su revista y dos antologías más para el 2020.



A la par de lo que sucedía en Puebla, Paredes Porras tropicaliza en la Cuenca del Papaloapan estas intenciones educativas a través de múltiples acciones que van desde la identificación, resguardo y divulgación del patrimonio cultural de la Cuenca, fundamentalmente a través de la palabra, que da origen a la generación de contenidos en medios de comunicación, pasando por un movimiento denominado Préstame tu Recuerdo y Las Mil una Voces, proyecto de empoderamiento de la infancia, que crea alianzas que han venido fortaleciendo el tejido social en esta región conocida como el Sotavento Mexicano.



Como puedes ver es real el poder generador y regenerador de los colectivos sociales. No tienen fin, aunque en un momento dado cambien, se asocien o fusionen.



Así, cuando a las 17:00 horas del martes 12 de noviembre del año en curso, se suscriba la Carta del Barrio Educador y se inaugure en el Hotel Mesón de la Chinantla, en Tuxtepec, Oaxaca, la microbiblioteca “Pablo de la Iglesia Alonso”, continuará esta historia que, al menos en esta parte de la gran red, inició en 2006 con la fundación de Sabersinfin.com.



Para mi sorpresa y la de muchos, es grato saber que, entre las acciones derivadas de la inauguración de esta microbiblioteca, se realizará el recital musical poético “El Sentir de la Patria” con la participación estelar de Xóchitl Castro Reyes y del grupo Toktli Son, en dicho evento se estrenará el corrido a Felipe Matías Velasco, poeta, artesano, filántropo y nombrado hijo predilecto de Tuxtepec, quien falleció en septiembre de 2012. El autor de la letra es Don Rosalino Gálvez Hernández, octagenario vecino del ejido El Desengaño.



También se desarrollarán el espectáculo poético musical “Sabor a mí”, la presentación del espectáculo de títeres de mesa “Cuadros de días de muertos” y la apertura de los clubes infantil, juvenil y adulto “Líderes en Forja”.



El grupo de entusiastas promotores de Tuxtepec que encabeza Paredes Porras se ha propuesto inaugurar al menos cinco microbibliotecas en el primer semestre del próximo año.



Bien por el educador, comunicador y gestor cultural Luis Fernando Paredes Porras, por el Hotel Mesón de la Chinantla y por todos aquellos que han hecho posible que la Carta del Barrio Educador, a través de las microbibliotecas, sigan contribuyendo a un mundo mejor.



