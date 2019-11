Entre la incertidumbre y la sospecha de fraude José Morales Martín, Girona Lectores

@DiarioSigloXXI

sábado, 9 de noviembre de 2019, 11:18 h (CET) Bolivia vive entre la incertidumbre y la sospecha de fraude. Así lo ha denunciado la oposición que ha llamado a la desobediencia. A sus denuncias se han sumado la Organización de Estados Americanos, que no ha dudado en emitir un Comunicado público en el que expresa su preocupación, así como la Conferencia Episcopal de Bolivia. Los obispos han denunciado “indicios de fraude” en los datos electorales transmitidos a los ciudadanos.



La tendencia que marcaban los resultados antes del "apagón" apuntaba a que en diciembre los bolivianos deberían decidir definitivamente quién era su Presidente. Sea como fuere, la mera sospecha de fraude y la rápida reacción de la OEA no auguran nada bueno y dicen muy poco de la salud democrática del proyecto político de Morales y de su todopoderoso vicepresidente, García Linera.

