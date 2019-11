Schneider Electric y NetApp se alían para revolucionar la infraestructura de nube híbrida Comunicae

viernes, 8 de noviembre de 2019, 13:40 h (CET) La oferta conjunta ayuda a las empresas a simplificar la implementación de TI, mejorar la eficiencia y minimizar riesgos. Esta colaboración supone una mejora en el acceso a cualquier nube pública, privada o híbrida Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión y automatización de la energía, ha anunciado su colaboración con NetApp para ofrecer la solución Optimized Edge for NetApp HCI, que se basa en una infraestructura hiperconvergente diseñada para compañías, oficinas y sucursales. La plataforma combina el edge computing con una nube híbrida local, abierta y escalable que revoluciona el cloud privado en regiones con clientes que utilizan múltiples tipos de nube. Se trata de una solución de infraestructura física que está diseñada para ayudar a las organizaciones de cualquier tamaño a reducir sus tiempos de implementación, acelerar la comercialización y agilizar tanto la gestión in situ como en remoto.

“A medida que las empresas se transforman para satisfacer las necesidades del mundo digital, necesitan la infraestructura computacional necesaria para admitir aplicaciones IoT con ancho de banda mejorado, menor latencia y máximo rendimiento”, ha afirmado Jim Simonelli, vicepresidente sénior de negocios emergentes, Secure Power Division, de Schneider Electric. “Juntos, Schneider Electric y NetApp estamos innovando el enfoque tradicional de la infraestructura de nube híbrida para ayudar a las empresas a aumentar la eficiencia operativa, reducir costes y mejorar procesos”.

Las capacidades empresariales de la nube híbrida llevan a HCI al siguiente nivel

La solución ofrece capacidades de nube híbrida a escala empresarial que van más allá de las limitaciones del HCI de primera generación y que ayuda a las empresas a transformar sus centros de datos y capacitarlos para impulsar la eficiencia y reducir los costes operativos. La última colaboración entre Schneider Electric y NetApp proporciona a los clientes un conjunto de soluciones diseñadas específicamente para conectar recursos de almacenamiento y gestión de datos dispares que impulsan la transformación digital.

Optimized Edge for NetApp HCI permite a los clientes optimizar y ejecutar múltiples aplicaciones con un rendimiento in situ garantizado y una escala de recursos informáticos y de almacenamiento. Con esta solución, los clientes pueden acceder a los datos desde cualquier nube pública, privada o híbrida y agilizar la gestión de datos entre las instalaciones y el almacenamiento en la nube.

Otros beneficios adicionales son:

Flexibilidad para servir como una solución para cualquier negocio, desde organizaciones hasta pequeñas empresas y oficinas remotas, con el despliegue eficiente de una solución de TI completa, probada, altamente optimizada y de bajo consumo. Funciona a cualquier escala para ayudar a reducir el tiempo de implementación y acelerar el tiempo de comercialización.

Simplicidad asegurada con visibilidad neutral del proveedor e información basada en datos en todos los dispositivos. Optimized Edge for NetApp HCI es una infraestructura hiperconvergente a escala empresarial que aumenta la agilidad de la compañía al ofrecer un rendimiento predecible y operaciones simplificadas en una arquitectura de nube flexible y eficiente.

La diferenciación se garantiza de la mano de un servicio experto y monitoreo remoto y soporte de solución de problemas. HCI difiere de lo ya existente en el mercado y está diseñado con computación, almacenamiento y redes independientes, lo que permite a los clientes escalar en función de sus demandas comerciales. Además, la arquitectura de almacenamiento eficiente de la solución se construye desde cero para evitar problemas de localidad de datos, pérdida de recursos y gastos generales de administración, al tiempo que proporciona un rendimiento garantizado, y duplicación y compresión de datos.

"Los clientes de hoy necesitan capacidades que simplifiquen la administración de la infraestructura y aceleren las aplicaciones en el borde para desbloquear el valor de sus datos y proporcionar soluciones híbridas de múltiples nubes que impulsen la eficiencia y reduzcan los costes", ha indicado Brett Roscoe, vicepresidente de administración de productos y la unidad de negocio de infraestructura cloud en NetApp. "NetApp y Schneider Electric están uniendo su experiencia en tecnología para ofrecer soluciones optimizadas de vanguardia que van más allá de las ofertas tradicionales de nube híbrida, y así empoderar a las empresas a lograr nuevas ventajas competitivas".

Simplifica la gestión de la infraestructura en el borde con EcoStruxure

Para la capacidad de monitorear y administrar de manera remota estos entornos, Schneider Electric proporciona la plataforma EcoStruxure, que revoluciona la forma en que los profesionales de TI y centros de datos monitorean y administran la infraestructura crítica de tecnologías de la información en las instalaciones, en la nube y en el borde. Las empresas también pueden aprovechar el EcoStruxure Asset Advisor, la oficina de servicios especializados de Schneider Electric para la monitorización remota 24/7 y el soporte de resolución de problemas.

Las soluciones integradas en el borde de Schneider Electric y NetApp facilitan el monitoreo y la administración de la infraestructura para que los equipos puedan concentrarse en hacer crecer sus negocios sabiendo que la TI no es un obstáculo.

Para obtener más información sobre la colaboración de Schneider Electric y NetApp para revolucionar la infraestructura hiperconvergente, visitar este enlance.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.