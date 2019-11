Schneider Electric destinará 16 millones de dólares singapurenses a start-ups innovadoras en Singapur

Schneider Electric destinará el equivalente a más de 10 millones de euros con el objetivo de crear hasta cuatro empresas con un potencial de crecimiento global y con sede en Singapur. La inversión se destinará a empresas que enfrentan el reto del cambio climático mediante el IoT, el 5G, la IA y la robótica en áreas como el almacenamiento de energía, los edificios inteligentes o la energía como servicio. Schneider Electric ofrecerá su experiencia y ayudará a las empresas seleccionadas a globalizarse Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha firmado un acuerdo con el Singapore Economic Development Board (EDB) para desarrollar un nuevo Programa de Creación de Empresas (Venture Building Programme) que fomente la innovación y la creación de empresas en Singapur.

Por ello, Schneider Electric destinará, al menos, 16 millones de dólares singapurenses durante los próximos cuatro años para incubar y desarrollar empresas con sede en Singapur que tengan capacidad de expansión y un fuerte potencial de crecimiento global. Asimismo, aportará su experiencia en gestión energética, automatización industrial y transformación digital para impulsar su globalización, proporcionando, al mismo tiempo, acceso al mercado y su amplio conocimiento de la cadena de suministro global.

"Estamos entusiasmados con esta alianza destinada a construir nuevas empresas en Singapur", ha afirmado Emmanuel Lagarrigue, Chief Innovation Officer de Schneider Electric. "Singapur es un centro de innovación y esperamos trabajar con empresarios talentosos para construir nuevas tecnologías y modelos de negocio".

"Nos complace que Schneider Electric haya decidido establecer su Programa de Creación de Empresas en Singapur", ha asegurado Beh Kian Teik, Assistant Managing Director en EDB."Con este acuerdo, se incrementará las acciones de innovación de Schneider Electric en la zona, lo que comulga con el objetivo de EDB de apoyar el crecimiento empresarial con base en Singapur”

El Programa se destinará a nuevas empresas con el fin de encontrar soluciones a algunos de los problemas globales más importantes actualmente, como la lucha contra el cambio climático o la transición hacia la energía renovable. Las nuevas tecnologías como el IoT, el 5G, la IA y la robótica suponen nuevas oportunidades para abordar mercados en crecimiento como el de los recursos energéticos distribuidos (DER), la energía como servicio (Energy-as-a-service), la electromovilidad, el almacenamiento de energía y la calefacción, así como la ventilación y la refrigeración eficientes (HVAC).

Esta inversión forma parte del programa de innovación global de Schneider Electric, que incluye incubadoras, inversiones y alianzas, y se alinea con el objetivo de la empresa de combinar la innovación externa con los recursos internos y las personas, para así transformar rápidamente la forma en que el mundo utiliza y genera energía.

En el pasado, Schneider Electric ya había colaborado con EDB en el marco de la iniciativa SkillsFuture Leadership Development, para lanzar el Energy Generation Programme - X, un programa de prácticas para graduados de la Universidad Tecnológica de Nanyang y de la Universidad Nacional de Singapur.

Schneider Electric eligió Singapur como sede de su primer edificio emisor neutral de carbono, a partir del cual estableció una hoja de ruta global para convertir todas sus instalaciones en edificios que funcionen completamente con electricidad renovable para el año 2030.

El primer centro de innovación a gran escala de Schneider Electric en Asia, que además es la sede regional de Asia Oriental y Japón de la empresa, lidera los esfuerzos regionales de la compañía en investigación y desarrollo, y completará su transformación en edificio emisor neutral de carbono a mediados de 2020.

Impulsado por las soluciones de gestión inteligente de edificios de Schneider Electric, se trata del primer centro de oficinas en recibir el premio BCA Green Mark Platinum Award concedido por la Building and Construction Authority para la versión piloto 2017 en edificios no residenciales ya existentes, y recientemente ha sido galardonado con el premio "Leadership in Sustainable Design & Performance (Commercial)" de la Singapore Green Building Council-Building and Construction Authority (SGBC-BCA), el pasado mes de septiembre.