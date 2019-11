'El zoológico paralelo', de Vicente Muñoz Madero es una novela social situada en Guinea Comunicae

viernes, 8 de noviembre de 2019, 12:24 h (CET) Vicente Muñoz Madero refleja el antagonismo entre el mundo civilizado y la población más desamparada A lo largo de su carrera como oncólogo y también como cooperante, Vicente Muñoz Madero ha querido recrear una historia para generar conciencia en el lector entre el paralelismo que existe con respecto a los países civilizados y los países tercermundistas con El zoológico paralelo. Una historia muy interesante, pero a la vez trágica, en la que el autor narra la vida de Isidoro Colmenar, quien en la edad adulta descubre que fue separado de su familia en Guinea a la edad de cuatro años.

"Me han regalado historias conmovedoras en un español bello y amable. Tengo, desde hace tiempo, plasmadas en un libro de cuentos, historias aprehendidas en mi vida de cooperación. He escrito otros libros, pero simultáneamente, escribía El Zoológico, como un corolario de los demás. He sentido la necesidad invencible de que fuera mi primer libro".

Conmovido por su pasado y la búsqueda de sus raíces, decide volver a su país natal para descubrir qué ocurrió con su hermana y su madre de las que no volvió a saber nada y de las que fue arrancado debido al contexto político y social que vivió Guinea en los años setenta.

"Existe, en niños evacuados de una situación de pobreza extrema, violencia o catástrofe, después de un tiempo de agitación o, por el contrario, de silenciosa ensoñación, un fenómeno psicológico parecido al troquelado de algunas especies de aves al salir del huevo: siguen al primer ser que ven y les presta atención, se apuntan a su especie, sea pato o habilitado de clases pasivas. Olvidan absolutamente lo que paso en el huevo".

La necesidad que le lleva al protagonista a recuperar el tiempo perdido, así como el sentimiento de arraigo, convencen a Isidoro para dejar su vida en España y volver a Guinea. Allí comenzará trabajando de ayudante de cirujano e irá conociendo a distintos personajes que le ayudarán en la búsqueda de su verdadero pasado. Melquisedec, Alejandra o Eritrea forman la tríada que representa en la novela la esencia africana, las raíces y el abandono del miedo.

"Cada personaje, está tejido con los recuerdos y los sentimientos de tres personas que me han impresionado a lo largo de mi vida (ayer cené con un tercio de Don Beltrán). Yo como autor, he abusado y soy un tercio de tres personajes. Isidoro es uno de ellos, pero en él, son mucho más potentes los otros dos".

El zoológico paralelo supone una novela social que abre los ojos al lector para conocer una realidad ajena, pero de gran importancia en la sociedad actual. Para conocer la parte más oscura de este mundo globalizado en el cual siguen existiendo vidas difíciles provocadas por la desigualdad. Una de estas vidas es la de Isidoro Colmenar, hijo de una guineana y de un misionero en África. Viajar hasta el origen de todo le ayudará a encontrar su tierra y a sí mismo.

El Zoológico paralelo la ha escrito un «afortunado», alguien que ha sido capaz de acercarse a la cara más mísera de la vida y mirarla directamente a los ojos. «Afortunado» porque ha sido valiente para desentrañar tanto pozo de oscuridad que hay en el mundo y atreverse a ponerlo a servicio de lector. No todo el mundo está preparado para afrontar la desdicha, tampoco todos los hombres quieren hacerlo, y por ello se pierden una fracción latente de lo que significa existir.

Vicente Muñoz Madero pone diariamente su granito de arena en las sociedades más infelices y abandonadas ofreciendo aquello que conoce a la perfección y tanto salva: la medicina. Con la publicación de esta obra pretende, al tiempo que entretener con buena literatura, acercar con rotunda sinceridad las emociones más puras de la tragedia a todo aquel que necesite un poco de verdad en el mundo «cómodo» en el que vive.

Para ello, la narración se acoge a una primera persona cargada de supervivencia. El discurso apela al sentimiento y lo logra gracias a la palabra medida, exacta y directa. El lector de El zoológico paralelo encontrará una novela concienzudamente estudiada y profundamente humana.

