Herschel, la marca de mochilas más famosa en España, según Momochilas Comunicae

viernes, 8 de noviembre de 2019, 08:03 h (CET) Según un reciente estudio facilitado por la tienda online Momochilas Herschel se ha posicionado como una de las marcas referentes del mercado en España Según un reciente estudio realizado por Momochilas se ha verificado que Herschel Supply Co., una empresa fabricante de mochilas de caracter retro hipster, es la empresa más conocida dentro del sector de las mochilas en España.

Su fama se la debe a las mochilas que llevan su marca principal, Herschel.

Estas mochilas se caracterizan por su corte limpio y rectangular, su textura sencilla de tela y su diseño moderno a la par que casual.

El hecho de que sean unas mochilas tan sencillas es lo que ha producido su gran éxito ya que son combinables casi con cualquier outfit.

Se pueden combinar con ropa de calle casual y también se puede llevar con ropa más elegante o incluso sport.

Cuentan con dos tamaños destacables, el modelo normal y el modelo mid. Este último modelo es muy original ya que no se puede encontrar otra mochila con la misma forma entre sus competidores. Se trata de una forma cuadrangular que simula una cartera cuando en realidad es una mochila muy funcional y de gran capacidad.

Además de mochilas Herschel también fabrica otros productos. Entre ellos cabe destacar las carteras, muy acertadas dado el diseño de la marca.

Su público objetivo son jóvenes (en su mayoría mujeres) de entre 20 y 30 años con cierto poder adquisitivo y muy apasionados de la moda.

Es destacable el éxito con el que ha despuntado esta empresa y la firmeza con la que permanece ya que sigue ocupando a día de hoy los puestos más destacados en los puntos de ventas de sus principales distribuidores.

Si se está interesado en saber más acerca de esta marca de mochilas recomiendan visitar su web o cualquiera de sus distribuidores en España.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.