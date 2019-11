Descenso de temperaturas y precipitaciones para el 10 - N Se espera un clima más fresco, con un descenso de temperaturas generalizado a excepción de Canarias Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 8 de noviembre de 2019, 08:47 h (CET)

La jornada electoral de este domingo estará marcada por un clima fresco y las lluvias en algunos puntos del país, según señalan a día de hoy las previsiones de El Tiempo.



Tras el paso de un sistema frontal el sábado, la inestabilidad será la característica más notable para el domingo, con lluvias desde por la mañana en la zona del Cantábrico.



Estas precipitaciones serán más intensas en el perímetro costero, aunque también pueden afectar de forma más ligera a Galicia, el norte de Navarra, el norte de Castilla y León, Pirineos, La Rioja e incluso al Sistema Central y las sierras del este de Andalucía. Se esperan también lluvias intensas desde primera hora en el archipiélago balear, que remitirán para la tarde, y al norte de las islas Canarias de mayor relieve.



Por otra parte, la tarde podría traer precipitaciones en algunas áreas del centro peninsular, manteniéndose además en el norte. En ambas, las cotas de nieve descenderían a alturas entre los 800 y los 1100 metros de altura, por lo que es razonable esperar nevadas en las zonas de montaña.



Donde no se esperan precipitaciones en toda la jornada es en el sur peninsular y Levante, que quedarían así libres de cualquier preocupación por lluvias para la jornada electoral.



Los efectos de la meteorología en el voto

En general, la meteorología nos influye en nuestra vida diaria. El tiempo nos afecta anímica, física y a veces hasta emocionalmente. Determina nuestros planes, condiciona nuestras actividades deportivas y, entre las muchas actividades en las que el tiempo desempeña un papel fundamental, está también en la participación electoral que tenemos en las urnas y en la intención de voto.



Existen diferentes estudios que vinculan la participación y los resultados electorales al clima de la jornada, atendiendo especialmente a si el día en que tenemos que ir a votar llueve o no. En este sentido, todos estos estudios llegan a la misma conclusión: si llueve, aquellas personas que no tienen su voto claro pueden renunciar a participar con su voto debido a la pereza de salir de casa.

