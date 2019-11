Bebestopia ofrece consejos importantes para viajar con bebés en coche Comunicae

jueves, 7 de noviembre de 2019, 17:37 h (CET) Puede resultar una pequeña odisea realizar un viaje con un bebé. A continuación, se enumeran una serie consejos para que resulte placentero y sobre todo seguro No es fácil planificar un viaje con un bebé pues les suele resulta agotador, incómodo y muy aburrido por tanto es esencial que se sigan una serie de pautas para que el viaje no se convierta en una pesadilla.

Existen para evitar esto una serie de recomendaciones que se deben seguir para que el trayecto sea lo más placentero y llevadero posible.

Evitar las horas de calor

El calor es el mayor enemigo cuando se viaja con bebés.

Salir de madrugada.

Procurar que el bebé vaya dormido durante el trayecto

Llevar siempre el aire acondicionado aunque con moderación.

Proteger las ventanillas de la luz directa del sol. Paradas frecuentes

En viajes largos planificar paradas aproximadamente cada 2 horas.

Parar en areas de servicio acondicionadas.

Cambiar de pañal al bebé y si es posible distraerlo un poco de la monotonía del viaje.

Si no existen areas de servicio se recomienda buscar una zona al aire libre con buena sombra. Seguro en su silla

Asegurarnos de que viaje en una silla de coche homologada en la que ira perfectamente atado durante todo el viaje.

Hay que asegurarse de que la silla no le da calor, evitando el uso de fundas.

Si el bebé llora o se queja siempre es aconsejable mantener la calma y parar el coche para poder atenderle.

Es recomendable que un adulto este siempre junto al bebé durante el viaje. Juegos y distracción

Es importante hablar y tener contacto con el bebé durante el viaje para comprobar su estado.

La radio encendida con algo de música es siempre una buena idea.

Llevar el juguete favorito del bebé nos ayudará a que este tranquilo y relajado.

Una pantalla con algunos dibujos puede ser una buena idea, hay que tener cuidado porque algunos bebés pueden marearse con el uso de estos dispositivos. Comida, bebida y mudas

Siempre es mejor evitar que un niño entre al coche recien comido, en el caso de los bebés esperaremos siempre un tiempo prudencial.

Hay que llevar siempre un biberon con agua y de leche si es el caso de que lo utilicemos.

En el caso de que el bebe sea lactante, para alimentarlo se recomienda parar siempre en un area de servicio o descanso.

Llevar un par de mudas con ropa es imprescindible por si vomita asi como toallitas para limpiar el posible accidente. Siguiendo esta serie de consejos y recomendaciones se consigue que viajar con un bebé sea lo placentero posible y sobre todo seguro.

