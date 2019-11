Principales averías en móviles, informa Rim Mobile Comunicae

jueves, 7 de noviembre de 2019, 16:50 h (CET) Las averías relacionadas con la pantalla y la batería son las más comunes en smartphones La pantalla de un teléfono móvil es el elemento más expuesto por lo que es principal problema expuesto en cualquier tienda de móviles en Málaga. Como consecuencia de ello, la reparación de pantalla en Málaga es el servicio más demandado por parte de los usuarios en este tipo de establecimientos. El empleo de un protector de pantalla para la protección contra golpes y caídas siempre es la principal recomendación al adquirir un teléfono móvil por parte de especialistas técnicos en el sector.

Las baterías por su excesivo uso o recarga junto a la oxidación de ésta por humedad (al haberse mojado el teléfono) son otras de las averías más comunes en dispositivos smartphones. Como consecuencia de ello, los profesionales técnicos ofrecen un listado de mal uso de smartphones que directamente perjudica el buen funcionamiento de la batería:

Empleo de un cargador que no sea el oficial de la marca

Cargar el dispositivo durante toda la noche

Tener una carga del 80% y cargarlo

Utilizar el teléfono mientras está cargando

Mantener la carga cuando ha llegado al 100% Los problemas con el botón de encendido y apagado también son de los más frecuentes. Este tipo de avería suele deberse a diferentes causas: fallo de fábrica, excesivo uso de botones y deterioro debido a alguna sustancia o componente que haya alcanzado el Smartphone.

La Rotura del altavoz o el no funcionamiento del micrófono son otras de las principales causas por las que los usuarios acuden a tiendas especializadas en la reparación de móviles en Málaga.

Actualmente, una de las principales motivaciones para adquirir un móvil u otra es la calidad y condiciones de la cámara que contiene. Por ello, cualquier pequeño fallo y desperfecto que se aprecie en la misma suele ser otro de los principales motivos por los que los usuarios acuden a establecimientos de soporte técnico.

También se pueden encontrar a profesionales que ofrezcan soluciones a este tipo de averías en establecimientos que además de mantenimiento informático en Málaga, también ofrecen servicios especiales en dispositivos móviles como son portátiles, tablets o smartphones.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.