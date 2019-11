Amadix lanza un crowdfunding para un análisis de sangre que detecta el cáncer de colon hasta 15 años antes Comunicae

jueves, 7 de noviembre de 2019, 16:54 h (CET) La startup biotecnológica quiere recaudar fondos con el fin de lanzar al mercado Colofast, un test que prevé de forma sencilla y si una persona sana desarrollará un tumor maligno de colon Más de 15.000 españoles mueren al año a causa del cáncer de colon, según la Sociedad Española de Oncología Médica. A lo largo de 2019 se han detectado cerca de 45.000 nuevos casos de esta enfermedad, que tiene un desarrollo lento por lo que un 60% de los diagnosticados, al estar ya en una fase avanzada, sólo tendrán un 10% de posibilidades de curarse.

Amadix quiere adelantarse al cáncer y para ello, han lanzado un crowdfunding a través de la plataforma The Crowd Angel con el objetivo de poner en el mercado su primer producto, Colofast, un test que permite detectar si una persona sana va a sufrir cáncer de colon hasta 15 años antes de mostrar los primeros síntomas.

Con el objetivo de que Colofast esté disponible en los hospitales en 2020, Amadix ha comenzado una ronda de financiación de 3,2 millones de euros, de los que 855.000 euros se van a recaudar a través de The Crowd Angel. Esta ronda está destinada tanto a todo el que quiera apoyar el proyecto, incluyendo inversores particulares no profesionales, quienes podrán invertir desde un mínimo de 3.000 euros.

“Colofast ha sido probado en hospitales de varios paises con resultados robustos en más de 1.000 pacientes hasta el momento.. Gracias a esta ronda de financiación prevemos sacarlo al mercado para que los cerca de15 millones de personas en riesgo en España puedan adelantarse al cáncer” apunta Rocío Arroyo, CEO de Amadix e investigadora en farmacología experimental de formación.

Colofast tuvo origen en el Hospital Clínic de Barcelona y es fruto de la investigación durante nueve años de un equipo de profesionales internacionales altamente especializados en diagnóstico molecular del cáncer. La compañía prevé lanzar en los próximos años dos nuevos test similares a Colofast: Diagnolung que detectará de forma precoz el cáncer de pulmón, el que más muertes causa en España y Pancreadix, para detectar el de páncreas, el tercero más mortal.

En los próximos meses, Amadix trabajará para lograr la aprobación regulatoria en Europa, requisito y asegurarse de que los productos que vayan a comercializarse cumplen los requisitos exigidos por la Unión Europea. Por esta razón, y para afianzar los resultados ya obtenidos, están finalizando un estudio multicéntrico europeo en más de 3.000 pacientes.

Pero, no sólo planean desembarcar en Europa, también están trabajando en la comercialización en Estados Unidos con la FDA (U.S. Food & Drug Administration). Acaban de ser seleccionados por una aceleradora de Massachusets para impulsar el lanzamiento de Colofast en el mercado americano.

Como paso previo a una posible salida a bolsa en el medio plazo en Europa, Amadix está participando en este momento en el programa TechShare Spain, organizado por Euronext, destinado a las compañías tech presentes en el continente europeo.

Estados Unidos es uno de los centros neurálgicos de MedTech mundiales, por el contrario, en España no hay mucha experiencia en rondas de financiación de proyectos de salud, aunque es cierto que cada día está más en alza. De hecho, en Europa ya hay más de 27.000 empresas de tecnología sanitaria, según el Informe ‘The European Medical Technology Industry’ realizado por MedTech Europe.

