Normadat ganadora en los VI Premios CEPYME en el Auditorio del Banco Santander España

jueves, 7 de noviembre de 2019, 16:38 h (CET) El 6 de noviembre se hizo entrega de galardones de los VI Premios CEPYME 2019 en el Auditorio del Banco Santander. Los premios más prestigiosos a nivel nacional que reconocen el valor y el esfuerzo de las PYMES, que forman el 75% del tejido empresarial español Gracias a la Confederación Española de la Pequeña y la Mediana Empresa (CEPYME), que cada año otorga uno de los más prestigiosos galardones en reconocimiento a la labor de las pymes y su servicio a la sociedad.

Los premios CEPYME promueven el valor y el esfuerzo de las pequeñas y medianas empresas que son el motor principal de la economía con una aportación de casi dos terceras partes al PIB y sostienen el 75% del empleo generado en España.

Con la participación de la ministra de Economía y Empresa en funciones, Nadia Calviño, y el Presidente de CEPYME, Gerardo Cueva realizando la entrega de galardones junto a los patrocinadores, y con la intervención del consejero delegado de Santander España, Rami Aboukhair, se celebró este homenaje a las empresas españolas en el Auditorio del Banco Santander España, en Madrid.

El Premio CEPYME a la Pyme del Año 2019, patrocinado por Banco Santander, recayó en la empresa Inmunotek.

Premio Pyme con mejores prácticas de pago, patrocinado por Informa y entregado por Valentín Arce, Director General Comercial fue para Normadat SA, recogiendo el premio Beatriz Cazorla Dorado, quien lleva la Dirección de Marketing y Desarrollo de Negocio.

Gracias por este premio, es sin duda la confirmación del éxito de una estrategia nacida desde el área de Compras de Normadat, y del esfuerzo de todo el equipo de personas que trabajamos allí.

Los proveedores son una pieza del engranaje que forma una empresa.

Es tendencia la cultura wellness y mantener al empleado contento y saludable para rendir mejor, pero los proveedores también hacen que la empresa rinda mejor. Si están bien, y no solo se habla de tener que hacer bien el trabajo por el que se les contrata.

Todos necesitamos poner de nuestra parte:

El cliente debe pagar en tiempo y forma - porque el proveedor tiene una planificación en función de una facturación.

El proveedor dete tener toda su documentación en regla y mantenerla al día - porque el cliente es responsable administrativo, civil y penal del incumplimiento de sus subcontrataciones.

Para mantener una relación en la que ambos ganemos, debemos ir de la mano, comunicarnos y ser flexibles para adaptarnos y evolucionar siendo competitivos. Unas buenas prácticas de pago forman parte de la consolidación de esa buena relación.

En Normadat, como clientes y proveedores que somos, lo incorporamos en nuestros procedimientos.

Tanto la homologación y validación de la documentación de proveedores, como el tratamiento de las facturas recibidas con portal de proveedores para visualizar su estado. Y nos funciona.

Por eso, como expertos en soluciones de gestión de información, son servicios que también ofrecemos a nuestros clientes. Y les funciona.

Más galardonados en las diferentes categorías:

Pyme Innovación Tecnológica, patrocinado por Facebook: Algaenergy

Pyme Desarrollo Internacional, patrocinado por UPS: GPA Innova

Pyme Creación de Empleo, patrocinado por Randstad: Grupo R. Queraltó

Pyme Proyecto Emprendedor, patrocinado por Securitas: Ecapture3D

Pyme o Empresario Autónomo por la inclusión laboral de las personas con discapacidad, patrocinado por Inserta-Fundación Once: Restaurante Pájaros en la Cabeza.

Pyme por la Igualdad, patrocinado por Visa: Oion Business Suport.

Pyme Transformación Digital, patrocinado por Orange: Norteña de Aplicaciones y Obras.

Pyme Eficiencia Energética y Sostenibilidad, patrocinado por Endesa: Mixer & Pack.

Autónomo del año, patrocinado por Peugeot: Jesús Esteban Barrio, TicandBot. Un reconocimiento especial para el expresidente de CEIM, Juan Pablo Lázaro y para la empresa Mercadona por su contribución al impulso y crecimiento de las PYMEs.

Gracias al patrocinio de Banco Santander y la colaboración de Inserta-Fundación Once; Facebook, Randstad; Orange; UPS; Endesa; Visa; Peugeot, Informa, Securitas, Iberia-On Business, Wolters Kluwer y Vocento por hacer posible un homenaje de esta envergadura e importancia a nivel nacional.

