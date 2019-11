Álvaro de la Parra: "Los premios son el resultado del esfuerzo que hacen nuestros profesionales" Comunicae

jueves, 7 de noviembre de 2019, 16:02 h (CET) La Fundación Jiménez Díaz recibe varios reconocimientos en la XIV edición de los premios Best in Class y reafirma su trayectoria enfocada al paciente La Fundación Jiménez Díaz, hospital universitario liderado por Juan Antonio Álvaro de la Parra, ha sido galardonada con cinco premios Best in Class entre los que se encuentran Mejor Hospital de España en las candidaturas de Hematología, Ginecología y Obstetricia, Neumología, Microbiología y Urología, además de ser reconocida con una mención de honor en la categoría de Investigación en Oncología.

Juan Antonio Álvaro de la Parra, gerente del hospital, ha afirmado que “premios como estos ponen en valor el gran esfuerzo que hacen todos los días los profesionales de la Jiménez Díaz, que tienen como objetivo ofrecer la mejor atención a nuestros pacientes y a sus familiares”.

Los premios son el resultado de la estrategia de la Fundación Jiménez Díaz de mejora continua centrada en el paciente, así como de sus valores diferenciales entre los que destacan una completa cartera de servicios, un cuadro médico del máximo nivel profesional y una marcada apuesta por la innovación tecnológica.

Los XIV Premios Best in Class (BiC) se celebraron el pasado martes 29 de octubre en el Palacio de Congresos de Santiago de Compostela y contaron con la presencia de Juan Antonio Álvaro de la Parra, gerente de la Fundación Jiménez Díaz, como representante del hospital madrileño.

Más allá de los premios y la mención de honor, la Jiménez Díaz también ha acumulado ocho candidaturas finalistas en los ámbitos de Mejor Hospital de Complejidad Alta, Cuidados Paliativos, Enfermedades Infecciosas, Farmacia Hospitalaria en Oncología, Hematología y Hemoterapia en Leucemia Linfocítica Crónica, Hematología y Hemoterapia en Mieloma Múltiple, Reumatología y VIH/SIDA.

Álvaro de la Parra también ha comentado que desde la Fundación Jiménez Díaz se seguirá trabajando “bajo las mismas premisas que hasta ahora para que los pacientes sientan que están en buenas manos en todo momento y la calidad sea el sello de identidad de la Fundación”.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.