Pastrana, en el foco internacional de la antropología y odontología forense

jueves, 7 de noviembre de 2019, 15:42 h (CET) Los días 8, 9 y 10 de noviembre se celebra la XI Edición de la Reunión Científica de la Asociación Española de Antropología y Odontología Forense, que este año se va a centrar en la 'Investigación en el contexto legal y humanitario: estudio del perfil biológico en sujeto vivo e identificación forense'. Reunirá a un centenar de congresistas y ponentes de cuatro países Pastrana acoge, en el Palacio Ducal y los días 8, y 9 de noviembre, la XI Reunión Científica de la Asociación Española de Antropología y Odontología Forense.

Este año, las jornadas se van a centrar en la “Investigación en el contexto legal y humanitario: estudio del perfil biológico en sujeto vivo e identificación forense”, que abarca desde los retos que conlleva la estimación de la edad en vivo hasta la identificación de personas no documentadas en un contexto legal y humanitario. Además, se abordarán otros temas como la actuación en grandes catástrofes desde diferentes prismas y perspectivas.

Los ponentes invitados son investigadores y profesionales altamente especializados del área de la medicina legal, la antropología y la odontología forense que compartirán su experiencia y conocimientos en una atmósfera didáctica y de debate. Habrá seis ponentes y dos mesas redondas, una sobre antropología forense y la otra sobre odontología forense. A la reunión se han inscrito cerca de un centenar de participantes, y habrá un total de catorce ponentes, entre conferencias y mesas redondas, provenientes de Italia, Portugal, Alemania y España.

La amplia variedad gastronómica, los productos naturales locales y la selecta oferta de actividades culturales de Pastrana han hecho que la Reunión dedique un día a proponer a sus asistentes actividades culturales en La Alcarria.

Programa XI Reunión AEAOF: Pastrana 2019

Viernes 8 de Noviembre

10:00-13:30 horas: WORKSHOP impartido por el Prof. Andreas Schmeling (Universitätsklinikum Münster, Alemania)

Estimación de la edad en el sujeto vivo (AGFAD)

16:00-16:30 horas: Acto inaugural

16:30-17:30 horas: Ponencia inaugural a cargo del Prof. Roberto Cameriere (Universidad de Macerata, Italia) “Agestimation Project”

17:30-18:00 horas: Pausa-café

18:00-19:40 horas: Comunicaciones libres

Tecnologías aplicadas a las ciencias forenses, Grafinta. Paloma Mier

Tomografía computarizada aplicada al estudio de rasgos esqueléticos de perimortalidad. Sarah Scheirs, Mònica Cos, Assumpció Malgosa, Ignasi Galtés.

Uso de los rasgos perimortales de fractura en hueso para diferenciar entre trauma perimortem y trauma inducido por el calor. Ignasi Galtés y Sarah Scheirs.

Exhumación y análisis de un cuerpo esqueletizado que había sido arrojado al mar por un acantilado. Lourdes Herrasti, Perla Chávez, Miriam Baeta, Francisco Etxeberria.

Diferencia entre trauma cortante y fracturas inducidas por la exposición al fuego. Pilar Mata Tutor, Catherin Villoria, Inés Pérez, María Benito, Alexandra Muñoz.

Caracteres epigenéticos del esternón: Frecuencia de rasgos discretos y su relación con el perfil biológico. Un estudio comparado. Catherin Villoria, Pilar Mata, Inés Pérez, Alexandra Muñoz, María Benito.

Identificación de los líderes del levantamiento antiruso de 1863-64 mediante algoritmos automáticos de superposición craneofacial. Rubén Martos, Oscar Ibáñez, Andrea Valsecchi, Enrique Bermejo, Fernando Navarro, Giedrius Kisielius, Rimantas Jankauskas.

19:40-20:10 horas: Ponencia a cargo de la Prof. Elena Labajo (Universidad Complutense de Madrid). “La odontología Forense al servicio de la identificación: A propósito de un caso”

SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE

9:00-10:30 horas: Mesa redonda de Antropología Forense: Estimación de la edad en vivo

Moderador: Prof. José Antonio Sánchez (Universidad Complutense de Madrid)

Ponentes:

Prof. A. Schmeling (Universitätsklinikum Münster, Alemania)

Dr. I. Garamendi (Instituto de Medicina Legal de Huelva)

Dra. A. Cascón (Juzgados de Menores de Madrid)

Dra. A. Taranilla (Instituto de Medicina Legal de Cataluña)

10:30-11:00 horas: Comunicaciones libres

• Utilización de métodos no invasivos en la estimación de la edad en vivo. María Benito, Alexandra Muñoz, Elena Labajo, Bernardo Perea y José Antonio Sánchez.

• Un nuevo atlas de características faciales para el análisis morfológico. Rubén Martos, Oscar Ibáñez, Inmaculada Alemán.

• Utilidad de simulacros para la aplicación del protocolo de grandes catástrofes en los institutos de medicina legal y ciencias forenses. a propósito de un caso. Valeriano Muñoz, Mariano Muñoz, Ángela Viéitez.

11:30-12:45 horas: Comunicaciones libres

• Estado de preservación de restos óseos: revisión y aplicación de un nuevo método cuantitativo y cualitativo. Nicole Lambacher, Caterina Raffone, Lourdes Herrasti, Francisco Etxeberria.

• Consentimiento informado y protección de datos en pruebas diagnósticas sin motivo clínico. Ana Patricia Moya Rueda, Guadalupe Rodríguez González.

• Análisis histológico del traumatismo contuso en hueso humano. Michelle Winter Buchwalder, Xavier Jordana, Marisa Ortega, Ignasi Galtés.

• Exhumación en el Pou de S'Àguila (Mallorca): trauma peri mortem. Almudena García-Rubio, Nicholas Márquez-Grant, Francisca Cardona, Francisco Etxeberría

• Hacia un sistema de apoyo a la toma de decisiones asistida por ordenador para la radiografía comparativa. Oscar Gómez, Oscar Ibáñez, Pablo Mesejo, Andrea Valsecchi, Óscar Cordón.

12:45-13:30 horas: Ponencia a cargo del Tcol. Nicomedes Expósito Márquez

(Jefe de la sección de identificación y escena del crimen. Servicio de Criminalística. Guardia Civil) “Intervención de Guardia Civil en Desastres de Masas”

15:30-16:15 horas: Comunicaciones libres

• Skeleton-ID: Inteligencia Artificial al servicio de la Antropología Forense. Oscar Ibáñez, Iago Corbal, Iván Gómez, Oscar Gómez, Aitor González, Marcos Macías, Katia Prada, Rubén Martos, Andrea Valsecchi, Pablo Mesejo.

• Evaluación a gran escala de la superposición craneofacial automática basada en landmarks. Enrique Bermejo, Andrea Valsecchi, Oscar Ibañez, Pierre Guyomarch, Gélène Coqueugniote.

• Protocolo de recogida y estudio de muestras de tierra en antropología forense. Fernando Serrulla, Lourdes Herrasti, Caterina Raffone, Francisco Etxeberria.

16:15-16: 45 horas: Posters

• Fuego & Color - Distribución proporcional del color en cadáveres cremados como herramienta forense. Pilar Mata Tutor, Catherine Villoria, Inés Pérez, María Benito, Alexandra Muñoz.

• Entesopatías como indicadores osteobiográficos en una población de Paterna (Valencia). Livia Poenar Poenar, María Benito Sánchez, Ignacio Martínez Mendizábal, Inés Pérez, Alexandra Muñoz.

• Diagnóstico diferencial de un politraumatismo – Estudio de un caso. Catherine Villoria Rojas, Pilar Mata Tutor, Inés Pérez Guzmán, María Benito Sánchez, Alexandra Muñoz García.

• Utilidad del espectrofotómetro en la estimación de la temperatura en huesos calcinados. Leticia Rubio, Jaime Martín-Martín, Maria Jesús Gaitán, Inés Smith, Aníbal Smith, Stella Martín-de-las-Heras, Ignacio Santos.

• Localización automática de landmarks cefalométricos usando redes convolucionales

17:15-18:15 horas: Mesa redonda de Odontología Forense

Moderador: Prof. E. Labajo González (Universidad Complutense de Madrid)

Ponentes:

Prof. S. Martín de las Heras (Universidad de Granada)

Prof. R. Cameriere (University of Macerata)

Dr. C. García Campos (CENIEH)

18:30-19:30 horas: Ponencia a cargo del Magistrado Francisco Javier García Ferrández (Magistrado titular del Juzgado de Instrucción 3 de Alcalá de Henares.) y Víctor María Pérez de Diego (Teniente Reservista del Cuerpo Jurídico. Militar con destino en la asesoría jurídica de la UME). “La actuación judicial en catástrofes con víctimas múltiples.”

19:30-20:30 horas: Asamblea AEAOF

