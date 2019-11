Fundación United Way seguirá en 2020 apostando por los proyectos educativos que luchan contra el abandono escolar

Para 2020 contará con nuevos socios corporativos como Santander, Cabify y PayPal, y seguirán contando con Lilly, everis, Fundación Telefónica, Lenovo… todas ellas empresas comprometidas con los más vulnerables que apuesta por proyectos sociales para mejorar su vida United Way España sigue trabajando para el bien común de la sociedad y por eso de cara a 2020 quiere seguir creciendo, centrando su actividad en tres ejes principales: la educación, la salud y la estabilidad financiera o empleabilidad. Para ello sigue trabajando en la búsqueda de nuevos socios corporativos, gracias a los cuales podrán ejecutar más proyectos, más actividades, involucrar a más voluntarios y, lo más importante, mejorar la vida de más de 1.500 niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad, impulsando su inserción laboral, su educación y mejorando su salud.



Objetivos y futuro

En la agenda de United Way está el reto de liderar, junto con otras instituciones y entidades un cambio educativo en España, desarrollando proyectos con gran impacto en las comunidades, promoviendo el voluntariado y empoderando a los jóvenes para que actúen sobre su futuro. Entre sus objetivos destaca extender sus proyectos a un mayor número de personas, acompañando a las entidades colaboradoras, ofreciéndoles eficacia en la gestión de proyectos a través de la creación de sinergias que permitan el empoderamiento de las poblaciones con las que desarrolla su actividad.



United Way desarrolla actividades en España con alguno de sus socios corporativos internacionales desde 2013 y se constituyó como Fundación española en el 2016. “El objetivo -explica Marina Fuentes, su CEO en España -es seguir impactando localmente de una manera más eficaz y trabajar más intensamente con las empresas españolas”.



Para United Way, la educación, la empleabilidad y la vida saludable son los pilares que permiten a individuos y familias alcanzar todo su potencial. “Y nuestra misión para mejorar su vida –señala Marina Fuentes- es movilizar a las comunidades y todo su poder solidario a través de organizaciones públicas y privadas, empresas y otras entidades especializadas, alrededor del mundo, actuando localmente. Nuestra fórmula es sumar, conectar y multiplicar”.



En España, United Way es un fundación sin ánimo de lucro que organiza y coordina los esfuerzos de empresas, entidades, instituciones y particulares para llevar a cabo proyectos sociales que mejoran la vida de las personas que se encuentran en una situación vulnerable.



“Queremos -indica la CEO de United Way- convertirnos en un agente de cambio para el éxito educativo en España, desarrollando proyectos con gran impacto en las comunidades, promoviendo el voluntariado y empoderando a los jóvenes para que actúen sobre su futuro”.



Nuevos proyectos

La Fundación de origen estadounidense, de las más antiguas del mundo con 130 años de historia, pionera en lo que hoy se conoce como responsabilidad social corporativa, tiene previsto en España llevar a cabo durante 2020 seis proyectos educativos de lucha contra el abandono escolar. Una de las nuevas iniciativas es Youth Challenge - PayPal centrando su trabajo en jóvenes estudiantes de Secundaria y lo que persigue es motivar a los chicos y darles las herramientas necesarias para que vean el estudio como una buena opción evitando así que abandonen la etapa educativa, además de impartir una formación financiera básica. 'La música que nos mueve', que se realizará junto a Cabify, busca tender la mano a los jóvenes que estudian FPBásica y E.S.O para que sean conscientes de que existen oportunidades laborales más allá de las que todo el mundo conoce y a través de un trato personalizado les ayude a poner en marcha competencias y habilidades que refuercen su valía personal.



Estos se suman a los llevados a cabo en el curso 2018- 2019 y que seguirán realizándose durante 2020 como: el Club de Inventores en el que jóvenes en situación vulnerable utilizan la tecnología y la robótica para dar solución a los problemas de su entorno que consideran relevantes, fomentando su creatividad y capacidad innovadora. Tech4change School es un proyecto alineado con el currículum académico de la asignatura de tecnología de 2º y 3ºESO, en el que trabajan con los alumnos para potenciar sus competencias creativas, soft skills y el uso de la tecnología. Con DesafíoPRO se reta a alumnos de Secundaria y FP a convertirse en agentes de cambio a través de un proceso que les convierte en emprendedores sociales. A través del proyecto Generation United forman a jóvenes desempleados en las competencias y habilidades que el mercado demanda para facilitar su acceso al mundo laboral, con las mejores garantías de éxito profesional. Dentro del programa MenCía, mayores en compañía, pondrán en marcha la iniciativa Adopta un abuelo; proyecto de intercambio generacional en el que voluntarios y las personas mayores comparten su tiempo, y que será posible gracias a la financiación de Banco Santander y sus empleados. Finalmente, en Science4all acompañan a niños y niñas ingresados con talleres de ciencia divertida que alivian su estancia hospitalaria a la vez que fomentan las vocaciones científicas.



Nuevos colaboradores

En 2020 se incorporan como socios corporativos: Banco Santander, Cabify y PayPal que se suman a Lilly, Fundación Roviralta, Lenovo, everis y Fundación Telefónica. También se amplía el número de entidades colaboradoras, tanto de manera estable como para acciones puntuales. En este momento, la lista incluye a Fundación EXIT, Asociación Colarte y PROMPT, Asociación Adopta un Abuelo, YMCA, Asociación Creática, Asociación Punto JES, Asociación Cienciaterapia, Ecoherencia, Cruz Roja, Fundación Generation, diferentes comedores sociales de Madrid y Barcelona y varios institutos de Madrid y Barcelona.



El balance de actividades de 2018 incluye 1.798 niños y jóvenes beneficiarios de estas iniciativas, en las que han colaborado 245 voluntarios, dedicando más de 1.000 horas de voluntariado, contando con la colaboración de 20 socios corporativos y entidades sociales. Asimismo, en el día de Acción de Gracias voluntarios de 20 empresas acompañaron a más de 1.000 personas en comedores sociales.