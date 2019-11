Las redes sociales se blindan ante la amenaza de las fake news en la campaña electoral

Ofrecer una información veraz, clara y accesible y verificar la credibilidad de las fuentes de información es esencial para no caer en la trampa de las noticias falsas, afirma la agencia digital Arimetrics El acceso universal a la información es un derecho fundamental, garantizado en la mayoría de los países por el acceso a la nueva tecnología. Sin embargo, la sobreinformación que en ocasiones provoca este fenómeno ha traído consigo la proliferación de las fake news o noticias falsas creadas con la voluntad de desinformar. El término, que se hizo muy popular tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, se ha convertido en una de las grandes amenazas para la opinión pública antes de cualquier acontecimiento decisivo y muy especialmente en los días previos a unas elecciones generales. Por ello, cada vez cobra más importancia contrastar la veracidad de la información que se difunde.

Las fake news no deben confundirse con las verdades a medias que cuentan los candidatos en campaña. En estos casos, su origen está muy claro y es relativamente sencillo contrarrestar los datos y demostrar si están equivocados. El problema es que la desinformación suele llegar desde supuestas fuentes oficiales que resultan no ser reales o desde portavoces anónimos que no admiten réplica alguna.

Trump abanderó este término como eje fundamental de su guerra contra la prensa estadounidense más crítica, a la que acusó desde el comienzo de su mandato (en 2017) de difundir noticias falsas para desacreditarle. Su tensión con los diarios más clásicos, en especial con The New York Times, llegó después de que se publicara en campaña un supuesto informe secreto del FBI que le relacionaba con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Fake News en WhatsApp y Facebook

Las fake news y las redes sociales han estado históricamente ligadas. Por su inmediatez y su uso extendido, WhatsApp es uno de los canales más habituales de difusión en materia de seguridad (noticias falsas sobre terrorismo), inmigración (informaciones xenófobas) o política.

Facebook también se ha visto muy vinculado a estos rumores desde que el escándalo de Cambridge Analytica le puso en el punto de mira. The New York Times y The Observer publicaron en 2018 que la consultora británica tuvo acceso a la información de 87 millones de usuarios de la red social para intentar influir en su intención de voto en las elecciones que ganó Trump y en favor del Brexit en el Reino Unido.

Estas acusaciones obligaron a Mark Zuckerberg, fundador y CEO de Facebook, a comparecer en el Senado de Estados Unidos para dar explicaciones sobre ciberseguridad y pedir disculpas por el supuesto robo de datos.

Tras este escándalo las redes sociales más utilizadas en todo el mundo se apresuraron a aplicar medidas para luchar contra la difusión de fake news. WhatsApp activó la función que indica si un mensaje es original o “reenviado” y estudia una herramienta para poder hacer búsquedas inversas de imágenes en Google. Facebook, por su parte, cuenta en España con un servicio externo de verificación de datos en colaboración con APF, Newtral y Maldita.es que subrayará si una noticia es falsa. La compañía bonificará además a los empleados que denuncien este tipo de informaciones.

Las fake news se han convertido en una fuente de desinformación cuando se aproximan unas elecciones o se quiere desacreditar a una personalidad o una marca. Según la agencia Arimetrics, especializada en marketing digital y comunicación online, en estos casos, la mejor manera de luchar contra ellas es validar siempre la veracidad de una noticia antes de difundirla en otros medios o en redes sociales, o rectificar rápidamente en caso de haber caido en el error de haber difundido información equivocada.

