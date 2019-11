El Mercadillo del Gato llega por primera vez a Vitoria Comunicae

jueves, 7 de noviembre de 2019, 12:22 h (CET) Después de más de 60 ediciones, y una gran aceptación entre los donostiarras y bilbaínos, el mercadillo más famoso llega a Vitoria-Gasteiz para presentar las últimas tendencias en moda, joyería y bisutería, complementos, accesorios, peletería y decoración navideña, entre otros. La cita tendrá lugar en el céntrico Hotel Silken Ciudad de Vitoria, del 21 al 24 de noviembre. Éste reunirá a más de 30 expositores venidos de todas partes de España y el horario será ininterrumpido, de 11h a 21h, y la entrada libre Quedan pocos días para que llegue a Vitoria por primera vez una edición muy especial del Mercadillo del Gato. En él, los vitorianos podrán renovar su armario de otoño-invierno y adelantarse con los regalos de navidad más singulares y las compras más deslumbrantes; además de poder darse algún que otro antojo.

Esta edición abrirá sus puertas del 21 al 24 de noviembre en el Hotel Silken Ciudad de Vitoria (Calle Portal de Castilla, 8), uno de los hoteles más emblemáticos de la ciudad.

Madrid, San Sebastián, Bilbao, Sanxenxo, etc. A lo largo de los años, este exclusivo Pop Up, se ha convertido en el referente de los canales efímeros, con más de 60 ediciones realizadas. En sus múltiples stands, los visitantes podrán hacerse con las piezas más originales que llenarán de color y moda estas fechas tan especiales.

Asimismo, su emblemática localización y la entrada libre, lo convierten en el plan perfecto para toda la familia. El Mercadillo del Gato es una manera original y diferente para ir de compras, donde hay un sinfín de propuestas distintas, originales y prácticamente únicas.

En definitiva, para todos los amantes de la moda, los complementos, artículos de colección, las joyas más exclusivas y las tendencias más actuales El Mercadillo del Gato será su perfecta elección.

Los datos:

Del 21 al 24 de noviembre

Horario: de 11h a 21h. Entrada libre

Hotel Silken Ciudad de Vitoria. Portal de Castilla, 8, 01008, Vitoria

Email: contacto@mercadillodelgato.es

Web: www.mercadillodelgato.es Acerca del Mercadillo del Gato

El Mercadillo del Gato (llamado así porque a los madrileños se les apoda "gatos”) es el más renombrado e imprescindible Pop Up en España. Madrileño de nacimiento, tiene carácter itinerante y, por supuesto, efímero, y se aloja en los edificios más exclusivos y emblemáticos de cada ciudad, como el Hotel The Westin Palace en Madrid, el Hotel Carlton de Bilbao u Hotel María Cristina de San Sebastián. "Todo un placer para sus fieles visitantes".

El Mercadillo del Gato incluye entre sus numerosos expositores cientos de originales artículos para todos los gustos: moda para mujer y hombre, complementos, joyería, peletería, cosmética, arte, decoración, bisutería, calzado, moda infantil, artesanía, etc.

MediaKit



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.