La artista granadina Belén Mazuecos, ganadora del primer premio del XXV Certamen de Dibujo Gregorio Prieto

jueves, 7 de noviembre de 2019, 11:58 h (CET) La obra ganadora, recibirá una dotación económica de 8.000€ y una exposición individual en el Museo de la Fundación Gregorio Prieto durante 2020 La Fundación Gregorio Prieto celebró ayer el fallo del XXV Certamen de Dibujo Gregorio Prieto, un premio creado por el propio pintor con la finalidad de impulsar el dibujo, ayudar a los artistas y difundir su obra. El primer premio ha recaído en la granadina Belén Mazuecos Sánchez, por su obra titulada “La impostora”, un dibujo algo ácido y muy personal, con un mundo torturado pero a la vez expresado con una técnica muy limpia y sencilla, en palabras del jurado. El segundo galardón lo ha obtenido Pedro Morales Elipe por “Noche abierta”, una obra con aires barrocos pero a la vez de gran modernidad, que evoca alguna de las obras del artista Filippo de Pisis que se hallan en los fondos del Museo de la Fundación Gregorio Prieto.

Con este reconocimiento, la ganadora Belén Mazuecos recibirá una dotación económica de 8.000€ y la posibilidad de realizar una exposición individual en el Museo de la Fundación Gregorio Prieto durante 2020.

Por su parte, el segundo galardonado Pedro Morales se alzará con un premio de 4.000€, así como con la oportunidad de participar, junto con la obra ganadora y resto de dibujos seleccionados, en una exposición en el Museo de la Fundación Gregorio Prieto en Valdepeñas, que tendrá lugar del 14 de diciembre 2019 al 19 de enero de 2020, y posteriormente en el Centro Cultural Casa de Vacas en el parque del Retiro de Madrid, del 6 de febrero al 1 de marzo de 2020.

En esta edición, el jurado ha estado formado por Juan Manuel Bonet, crítico de arte y escritor como presidente del jurado; la artista Marta Beltrán, ganadora del certamen en la anterior edición; la conservadora de museos y doctora en historia del arte Mª José Salazar, el catedrático en historia del arte Francisco Javier Pérez Rojas y Mª Dolores Chamero, directora del Centro Cultural Casa de Vacas de Madrid.

En esta edición número 25 del certamen la dotación de los premios ha aumentado en más de un 30%, como fuerte apuesta de la Fundación por mantener el nivel y calidad del premio. Entre las 324 obras de 240 artistas presentadas, un 60% más que el año anterior, el jurado ha seleccionado 51 dibujos de 51 autores para configurar las exposiciones de Valdepeñas y Madrid.

Tras el fallo, Juan Manuel Bonet, como presidente del jurado, ha manifestado: “Se trata de la segunda vez que participo en el jurado de este importante Certamen de Dibujo, diría que el de referencia en España, teniendo en cuenta que Gregorio Prieto además de ser pintor fue un dibujante notable y ha sido una experiencia muy grata. En esta ocasión he visto un paisaje muy plural y diverso, con muchas formas de acercarse al hecho dibujístico. En concreto me han llamado la atención varias propuestas muy notables de dibujos que se expanden hacia el vídeo, como nueva forma de expandir el dibujo. La exposición que queda con las obras seleccionadas representa un panorama plural de lo que es el dibujo”. Por su parte, Mª José Salazar, también miembro del jurado, ha resaltado el alto nivel de las obras seleccionadas y el interesante debate generado para decidir las dos obras ganadoras.

Certamen de Dibujo Gregorio Prieto

Fue deseo del propio pintor Gregorio Prieto (1897-1992) crear este certamen a través de su fundación para difundir el arte del dibujo. De periodicidad bienal, el Certamen de Dibujo es hoy en día el más prestigioso de nuestro país en esta disciplina artística, así como el mejor dotado económicamente, aumentando en esta edición en más de un 30% la cuantía de los ganadores.

Las obras ganadoras pasan a formar parte de la Fundación Gregorio Prieto, que también edita un catálogo con todas las obras seleccionadas y sus autores.

En sus 25 ediciones, han participado miles de artistas que han llegado a presentar más de 6.000 obras. Marta Beltrán, José Hernández, Raphaël Larre, Virginia Fryeiro, Rafael Ricardo Sánchez Grande, Aurora Cid, José Manuel Ciria o David Morago han sido algunos de los artistas galardonados en pasadas ediciones.

La Fundación Gregorio Prieto fue constituida por el propio pintor en la Cueva-Prisión de Cervantes, en Argamasilla de Alba, el 12 de marzo de 1968 para la difusión y conservación de la obra artística del pintor Gregorio Prieto, de sus manuscritos, correspondencia y otros textos, y de promover actividades culturales. La Fundación adquirió en Valdepeñas (Ciudad Real) una casa palaciega para ubicar el Museo de la Fundación Gregorio Prieto que fue inaugurado por S.M. el Rey don Juan Carlos I, el 19 de febrero de 1990.

