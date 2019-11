Vodafone Giants competirá por las Pro League Global Finals de Rainbow Six: Siege

El quinteto de Vodafone Giants que la pasada semana se alzó con el título de la liga francesa de Rainbow Six: Siege y que alcanzó el segundo puesto en la liga de la región europea, competirá el próximo sábado por el título mundial. Será en Tokoname (Japón), a las 12 hora peninsular española, donde se enfrentará a Aerowolf, ganadores en la región Asia-Pacífico, en un single-elimination bracket Cuatro ligas regionales, ocho equipos seleccionados y el trofeo más codiciado del mundo de Rainbow Six en estos momentos junto a un premio de más de 600000 dólares. Es el reto al que los “gigantes” se enfrentan el próximo sábado en el Aichy Sky Expo de Tokoname y para el que no quedan entradas disponibles, pero que podrá ser seguido por el canal de Twitch del juego.

Para pasar a una segunda ronda, la formación gigante del shooter de Ubisoft tendrá que ser la mejor en dos de los tres mapas en los que se enfrente a los indonesios, que solo acumulan una derrota en su liga, lo que les permitiría competir de nuevo el domingo y enfrentarse al vencedor del partido DarkZero Esports vs. FaZe Clan como preludio de la final.

David Alonso, director deportivo del club, confía en las posibilidades del equipo, ya que “A pesar de tradicionalmente haber sido considerado un grupo débil en LAN, reciente los chicos han demostrado una evolución magnífica en las competiciones presenciales. Todos están respondiendo favorablemente a la presión que supone enfrentarse a un gran duelo en un pabellón repleto de fans y la final de la pasada semana fue una buena muestra de ello”. Para risze, capitán del equipo, esta respuesta es fruto de la confianza de Vodafone Giants en la formación: “Estamos contando con todo el apoyo del club. Hemos podido preparar la segunda mitad de la temporada con mucha más dedicación, lo que nos ha permitido entrenar con total libertad y centrarnos en lo verdaderamente importante, nuestro juego”.

El quinteto formado por Valentin “risze” Liradelfo, Maurice “AceeZ” Erkelenz, Lukas “korey” Zwingmann, Théophile “Hicks” Dupont y Léo “Alphama” Robine competía en la liga francesa y la división europea de la Rainbow Six Pro League cuando el pasado julio se incorporó a las filas de Vodafone Giants como parte de la estrategia del club de apostar por los shooters a su máximo nivel competitivo.

Entre los logros del quinteto supervisado por Laurent “Crapelle” Patriarche está la consecución del Top 2 en la Pro League EU Season 9, ser campeones de la French League, el Top 5-8 en el Raleigh Major, ser finalistas del Allied Esports en Las Vegas, ganar la Dreamhack Austin y ser finalistas en la Dreamhack Valencia de este año.

Vodafone Giants dispone de once divisiones que compiten en juegos como League of Legends, Rainbow Six: Siege, Fortnite, Dragon Ball FighterZ, CS:GO, Hearthstone, Pokémon, Street Fighter, FIFA, etc. Desde su creación el club se ha alzado con cinco campeonatos nacionales de League of Legends, cinco de Call of Duty, uno de Clash Royale, otro de Counter-Strike: Global Offensive y dos copas mundiales de FIFA, entre muchos otros títulos. Además, dispone en su haber de doce final cups de la Liga de Videojuegos Profesional (LVP), dos copas El Corte Inglés y dos FIFA World Cup.

Acerca de Vodafone Giants

Vodafone Giants es el club de esports pionero en España que agrupa a los más emblemáticos jugadores con carácter internacional y que ofrece toda su experiencia y triunfos para el disfrute de los aficionados.