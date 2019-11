ICF ofrece las claves para elegir un coach profesional Comunicae

jueves, 7 de noviembre de 2019, 11:38 h (CET) Un coach profesional potencia el desarrollo de habilidades, la mejora de eficiencia y la toma de decisiones en las personas. Para las organizaciones también resulta útil a la hora de integrar una disciplina como el coaching susceptible de aumentar las capacidades de las personas, su liderazgo, consolidar con eficacia promociones o cambios de asignación, innovar en procesos de gestión, aumentar la fidelidad del talento interno e incluso potenciar resultados de negocio Ya se trate de escoger un coach para acompañar a individuos o a organizaciones, para decantarse por un profesional de calidad capaz de acompañar con éxito deben valorarse dos parámetros básicos, la formación específica en coaching y las competencias, tal y como recomienda ICF España, la filial española de la International Coach Federation (ICF), que este año cumple su 15º aniversario.

Según el Estudio Global de Coaching de 2016 de ICF, en Europa ejercen cerca de 20 mil coaches profesionales, pero no todos trabajan con la excelencia, la capacitación y las competencias profesionales como modelo de ejercicio, de ahí que desde la división española de ICF sugieran decantarse por profesionales con la formación adecuada y las competencias necesarias, lo que se consigue con una formación específica de calidad, el reciclaje continuo, la experiencia y el respeto a un código ético.

Para garantizar dicha selección, desde ICF España recomiendan decantarse por profesionales que se han certificado a través de un sistema internacional independiente. Las certificaciones ACC (Associate Certified Coach), PCC (Professional Certified Coach) y MCC (Master Certified Coach) de ICF reflejan el cumplimiento de unos requisitos mínimos exigidos para el ejercicio de un coaching profesional de calidad que los coaches pueden autenticar digitalmente en tiempo real y a través de su tarjeta personal identificativa en vigor.

Poseer una certificación ACC, PCC o MCC de ICF supone no solo haber realizado un número mínimo de horas de formación específica en coaching, sino también disponer de una experiencia previa mínima adquirida con diversos clientes, superar un examen oral y uno escrito, haber sido mentorizado por un coach certificado y adherirse a un código ético con la excelencia, la profesionalidad y el rigor como metas. Dichas certificaciones de la ICF, disponen, además, de una validez limitada a tres años, periodo tras el que se requiere su renovación, lo que exige a los profesionales reciclarse y una formación profesional continua.

Para Cris Moltó, presidenta de ICF España, “Dominar las competencias nucleares del coaching, disponer de una experiencia contrastada con clientes, aceptar renovar su credencial periódicamente y comprometerse con la ética profesional es la mejor garantía que un profesional del coaching puede ofrecer”.Desde la organización que preside, que este año cumple su 15º aniversario, se apuesta por el coaching profesional de calidad en nuestro país como propuesta de valor diferenciadora en el mercado.

Acerca de ICF

La ICF, fundada en 1995, es una organización sin ánimo de lucro, líder mundial, con más de 30.000 miembros en 147 países, dedicada al avance de la profesión del coaching mediante el establecimiento de los más altos y rigurosos estándares profesionales. ICF se fundamenta en un código ético, un modelo de competencias, un sistema independiente e internacional de certificaciones para coaches y la acreditación de programas de formación específica en coaching.

ICF España es el Capítulo español y se constituyó en el año 2004 con el fin de promover el ejercicio profesional del coaching en nuestro país, de acuerdo con los estándares internacionales de ICF. La progresión de asociados ha sido exponencial, pasando en estos años a configurar una red de más de 800 miembros que ejercen en la actualidad la actividad, siendo el primer país europeo en coaches profesionales certificados ACC, PCC y MCC.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Emma Sopeña yuxtapone la vida de tres mujeres en «Enlazadas» B+SAFE advierte de que sigue existiendo descontrol con la ley de fichaje Fundación United Way seguirá en 2020 apostando por los proyectos educativos que luchan contra el abandono escolar Ponentes de primer nivel participarán en el evento "Adictos al Marketing" el 13 de noviembre en Barcelona Artículos plegables, la gran revolución del interiorismo, según mundo plegables