Algunos consejos de Mascota Planet para la muda de pelo Comunicae

jueves, 7 de noviembre de 2019, 11:22 h (CET) La muda de pelo es algo que no se puede evitar. Tanto para las mascotas como para las personas es algo engorroso, pero con los consejos de Mascota Planet , seguro que se puede mejorar Comienza una nueva temporada y en esta época lo normal es comenzar a darse cuenta de pelos por el suelo, en el sofá, la alfombra, etc.

La mayoría de mascotas mudan su pelaje para preparar y protegerse frente a las diferentes climatologías. Por ello, otoño es una de las principales estaciones donde se notan estas dolencias. La duración del cambio de pelaje varía mucho dependiendo del tipo de raza, pero la mayoría de perros mudan normalmente durante uno o dos meses.

Mascota Planet da unos consejos para facilitar este proceso de muda:

Cepillar a la mascota frecuentemente. Lo ideal es que desde cachorro se acostumbren al cepillado de manera que sepa que es parte de su rutina. Si por regla general se cepilla una vez a la semana, en época de muda, deberia hacerse un ratito cada noche. Es muy importante elegir el cepillo adecuado teniendo en cuenta el tipo de pelo del animal. Al cepillarlo, se retira el pelo muerto que se queda sobre la piel y que, de no hacerlo, se extenderían por todo el suelo de casa. Así que, un buen ratito de cepillo cada día ayudará mucho a reducir la caída o, al menos, a controlarla.

Alimentación proteica y rica en ácidos grasos Omega que ayuden a mantener su pelo y su piel fuertes y sanos. Recuerda que la alimentación es la base principal de su salud capilar. Alimenta siempre al perro con piensos de alta calidad. Además, se les puede dar suplementos con Omega-3 y Omega-6 presentes en el pescado. Una dieta pobre en grasa, sales, yodo, vitamina B, se traducirá en sequedad y caída del pelo.

Un baño durante la época de muda ayuda mucho a eliminar todos los pelos que se han caído. Cada baño debe hacerse con un champú específico (no todos los champús son aptos para todos los perros).

Evitar que las mascotas pasen por la época de muda del pelo no va a ser posible. Pero seguro que con estos consejos se podrá llevar mejor.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.