La mítica fiesta Rock Nights viaja este mes de Ibiza a Madrid

Rock Nights aterriza nuevamente en Madrid, diez años después de su última edición en la ciudad. La fiesta de rock más mítica de Ibiza vuelve a la capital y se instalará, con una fecha mensual a partir de noviembre, en la cabina y la pista de El Sol. Trasladando así, al mismísimo centro madrileño, todo el espíritu del hedonismo ibicenco, además del estilo y alto voltaje rockero que identifica a un evento que viene realizándose semanalmente en el legendario hotel Pikes de la isla y que, este pasado verano, cumplió 14 años desde su creación en el 2005.



Para El Sol supone sumar y seguir avanzando, cuatro décadas después de su apertura, en su propósito de mantenerse y crecer como referencia del ocio nocturno en el centro de Madrid. Aprovechando la iluminación y decoración de la sala, Rock Nights propone una ambientación especial, a base de neones rojos, para una fiesta que no se limita a ser un contenedor de sesiones al uso, sino una experiencia completa con live tattoos, partidas de pinball o bandas en directo, entre muchas otras sorpresas que se irán proponiendo a lo largo de los meses y los eventos.



Una de las apuestas firmes de La Noche de El Sol para esta temporada, Rock Nights será también una fiesta irresistible en lo musical, contando cada uno de los viernes con las sesiones de Colin Peters, Bandoleros (formación de Miguel Caravaca y Diego Calvo), además de DJs invitados y el directo de una banda emergente al principio de la noche.



En palabras de los propios promotores: "Rock and Roll, neones, humo, camisas de leopardo y mucho canalleo es lo que te tiene preparado Rock Nights, una fiesta que no entiende de etiquetas y donde el único objetivo es que sea un lugar donde la gente se lo pase bien escuchando sonidos de guitarra."



La fiesta de inauguración tendrá lugar el viernes 15 de noviembre. Las entradas ya están disponibles.



Las siguientes fiestas tendrán lugar, siempre en viernes, en la segunda quincena de cada mes: 20 de diciembre; 24 de enero, con la presentación del Hotel Romeo’s; 21 de febrero, la fiesta especial de Carnaval; el 20 de marzo, la fiesta de 15º Aniversario de Rock Nights; y el 24 de abril, la fiesta especial de cierre de temporada.