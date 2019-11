Brasileños protestan contra la mayor subasta de petróleo en la historia del país ​Activistas sostienen que hombres armados contratados por ganaderos locales abrieron fuego con balas de acero recubiertas de goma contra los residentes indígenas en el estado sudoccidental de Mato Grosso do Sul Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 7 de noviembre de 2019, 09:11 h (CET)

En Brasil, hay informes de un nuevo ataque contra defensores de tierras indígenas, en medio de una serie de asesinatos perpetrados contra líderes indígenas brasileños que intentan proteger el medio ambiente de la tala ilegal.



Activistas sostienen que hombres armados contratados por ganaderos locales abrieron fuego con balas de acero recubiertas de goma contra los residentes indígenas en el estado sudoccidental de Mato Grosso do Sul, quienes están intentando recuperar sus tierras ancestrales.



Asimismo, indígenas brasileños se manifestaron el martes en Río de Janeiro para protestar contra la mayor subasta de petróleo en la historia de Brasil, que se realizará hoy. Estas son las palabras de Andreia Takua Fernández.



Andreia Takua Fernández sostuvo: “[Nos manifestamos] Para que la gente de Brasil esté libre de los desastres ambientales que están ocurriendo ahora. La gente sabe que se trata de un derrame de petróleo provocado por el hombre. La gente está aquí para defender el medio ambiente, para luchar contra lo que está sucediendo”.



Fuente: DemocracyNow Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.